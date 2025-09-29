Auswärtsniederlage

Im 5. Saisonspiel war der TSG bei der zweiten Mannschaft des FC Iliria Göppingen zu Gast. Der Start verlief denkbar schlecht: Bereits in der 2. Minute geriet der TSG nach einem frühen Gegentor in Rückstand. Die Gastgeber legten immer wieder vor, doch der TSG zeigte Moral und kam stark zurück. Mit 3:3 ging es durch die Treffer von Reß, Thieß und Wöhrle in die Pause. Alle drei Tore wurden von Alex Seitz vorbereitet. Damit blieb das Spiel zur Halbzeit völlig offen.

Nach Wiederanpfiff erhöhte Iliria in der 55. Minute auf 4:3. Doch erneut antwortete der TSG durch Reß zum 4:4. In dieser Phase hatte die Mannschaft weitere gute Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Danach übernahm Iliria wieder die Kontrolle. Das 5:4 erzielte unser ehemalige Mitspieler Ideal, der insgesamt doppelt traf. Von diesem Rückstand konnte sich der TSG nicht mehr erholen und musste sich am Ende mit 8:4 geschlagen geben.