Auswärtsfluch verlängert: Reichenbach unterliegt Tapfer 0:4 Bei der 0:4-Auswärtsniederlage gegen den SV Tapfer 06 Leipzig offenbart der Reichenbacher FC defensive Schwächen, beklagt zwei schwerwiegende Verletzungen und ärgert sich über Nebengeräusche am Spielfeldrand. von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tilo Schneider

Die Befürchtungen im Lager des Reichenbacher FC sollten sich am zweiten Spieltag der Sachsenliga auf bitterste Weise bewahrheiten. Bei starkem Regen auf dem Sportplatz unterlag die Mannschaft von Trainer Carlo Kästner beim SV Tapfer 06 Leipzig deutlich mit 0:4 (0:1). Damit setzte sich die historische Auswärtsschwäche des RFC bei den Leipzigern im Punktspielbetrieb nahtlos fort.

Auf dem durchnässten Geläuf entwickelte sich zunächst eine von Physis und langen Bällen geprägte Partie. Leipzigs Trainer Manuel Kurt Kienitz hatte den Gast aus dem Vogtland exakt so eingestellt erwartet: „Ich habe den Gegner ja so erwartet, dass sie physisch spielen und schnell in die Tiefe spielen. Wir haben uns aber ganz gut darauf eingestellt und gar nicht so viel zugelassen.“ Nachdem der RFC in der Anfangsphase noch passabel mitgehalten hatte, übernahmen die Hausherren zunehmend das Spielgeschehen. Tim Bunge belohnte die Leipziger Dominanz in der 33. Minute folgerichtig mit dem 1:0-Führungstreffer.

Der Knackpunkt der Begegnung folgte kurz nach dem Seitenwechsel: Eine unkonzentrierte Abwehraktion des RFC nach einem Einwurf nutzte Philipp Sauer in der 51. Minute zum 2:0. Kästner monierte im Nachgang eine regelrechte „Schlafwagen-Einlage in der Abwehr“. Zwar bot sich den Gäste-Stürmern kurz darauf die Riesenchance zum Anschlusstreffer, diese blieb jedoch ungenutzt. Kienitz kommentierte die vergebene Reichenbacher Möglichkeit mit einem Augenzwinkern: „Wenn du sie dann selber nicht machst, kriegst du sie hinten rein – dafür zahle ich gerne fünf Euro ins Phrasenschwein.“ Stattdessen setzte sich in der Schlussphase die Offensivqualität der Leipziger eiskalt durch. Erneut Bunge (82.) und der eingewechselte Gorjan Wild (87.) schraubten das Ergebnis auf 4:0. Kienitz zeigte sich nach dem Schlusspfiff hochzufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft: „Ich bin sehr zufrieden, die Neuzugänge waren wieder richtig stark. Tim Bunge war an vielen Toren beteiligt.“