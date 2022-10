Der Durbachtaler Louis Bohnert ist hier vor dem Offenburger Torschützen Mijo Vujevic am Ball. – Foto: Wolfgang Künstle

Auswärtsfluch - nur Niederschopfheim siegt in der Fremde TuS Oppenau verliert Kontakt zu Spitzen-Trio +++ SC Offenburg verpasst Sprung aus Tabellenkeller

Es war nicht das Wochenende der Fußball-Landesligisten aus der Region: Drei Punkte konnte lediglich der SV Niederschopfheim bei seinem Derbysieg in Schutterwald einheimsen. Offenburg, Seelbach, Oppenau und Langenwinkel kamen dagegen alle mit leeren Händen von ihren Auswärtsfahrten zurück.

Das Derby war von Anfang an ein offener Schlagabtausch. In der Anfangsphase hatten die Gäste mehr vom Spiel, konnten die Überlegenheit aber nicht nutzen. Das Durbachtaler Trainerteam Matthias Dautner und Yannik Riether stellte sein System nach einiger Zeit um, so bekam der Gastgeber mehr Spielanteile. Der SCD spielte sich oftmals gut vor das Tor, kam aber selten zu Abschlüssen. Einen Freistoß kurz vor der Pause spielten die Durbachtaler schnell aus und kamen zur Grundlinie. Die Hereingabe konnte der SCO noch abwehren, doch der am Strafraum stehende Lucas Halter nutze die Gelegenheit und platzierte den Ball gefühlvoll in den Winkel. Im zweiten Abschnitt präsentierten sich die Offenburger wieder stärker, der Ausgleich in der 67. Minute war nicht unverdient. Nicolas Rios brachte eine scharfe Flanke aus halbrechter Position in den Strafraum, der mitgelaufene Mijo Vujevic drückte den Ball über die Linie. Nun waren die Offenburger dran, das Spiel zu drehen. Doch genau in dieser Phase schlug der SC Durbachtal wieder zu: Niklas Martin schoss einen bereits abgewehrten Ball gegen den Innenpfosten, von wo er ins Netz ging. Tore: 1:0 Halter (41.), 1:1 Vujevic (67.), 2:1 Martin (77.). Schiedsrichter: Jacquemoth (Mörsch). Zuschauer: 250.







Die Langenwinkler scheiterten gestern an ihrer mangelhaften Abschlusseffizienz. "Gefühlt hat Mörsch in der ersten Hälfte nur einmal aufs Tor geschossen, wir haben nichts zugelassen", sagte Gästecoach Klaus Stefan. Offensiv ließ man nicht zum ersten Mal während der laufenden Runde aber zu viele Gelegenheiten aus. Verantwortlich dafür war der beste Mann auf dem Platz, SVM-Torhüter Niklas Volo. Mörsch war nicht besser, agierte jedoch abgezockter, profitierte bei beiden Toren (kurz ausgeführte Ecke, Konter) jeweils von Langenwinkler Fehlern. In numerischer Überzahl wechselte Stefan offensiv, doch trotz eigenen Dauerdrucks war es nicht möglich, den Ball an Volo vorbei im Mörscher Tor unterzubringen. So standen einige Fragezeichen auf der Gästestirn nach der Niederlage. Stefan: "Gefühlt war das keine schlechte Leistung von unserer Seite, aber wir treffen das Tor nicht." Tore: 1:0 Schmitt (53.), 2:0 E. Walter (74.). Schiedsrichter: Heinrich (St. Märgen). Zuschauer: 120. Gelb-Rot: Mörsch (64.).







Durchgesetzt im Derby haben sich die Niederschopfheimer. "Das Spiel hätte aufgrund der zweiten Halbzeit auch ein bisschen höher für uns ausfallen können", sagte SVN-Trainer Jan Herdrich nach der Partie. Dabei startete seine Mannschaft etwas schläfrig in die Partie. Dennoch hätte Marvin Schillinger den SVN in Führung bringen können. Stattdessen gingen die Schutterwälder nach einer halben Stunde durch Gürkan Balta nach in Führung. In der Halbzeit sagte Herdrich seinem Team, dass der Rückstand nicht unverdient sei, mit einem Tor aber ein Punkt schon erreicht sei und man in Rust das Spiel ja auch umgebogen habe. Dies fruchtete, der SVN war in der Folge die spielbestimmende Mannschaft, glich durch Schillinger aus (65.), ehe Felix Weingart zum Sieg traf (81.). Die Niederschopfheimer verbesserten sich dadurch auf Rang fünf. "Das ist eine sehr schöne Momentaufnahme, zumal nun mit dem VfB Bühl eines der Topteams der Liga auf uns wartet", sagte Herdrich im Anschluss an die Partie. Tore: 1:0 Balta (33.), 1:1 Schillinger (65.), 1:2 Weingart (81.). Schiedsrichter: Lefort (Rastatt). Zuschauer: 150. Gelb-Rot: Hörner (88./FVS).









Ein handfestes Debakel erlebte der FSV Seelbach in Oberwolfach. Trainer Oliver Dewes sprach von einem Totalversagen. "Dieser Auftritt war mein letzter Gedanke beim Einschlafen und mein erster Gedanke beim Aufwachen. So etwas darf in dieser Runde nicht noch einmal passieren. Wir werden intern unter der Woche klare Worte finden und gut trainieren", formulierte der geplagte Übungsleiter, der sich mit dem 0:7 noch gut bedient fühlte. Die Gastgeber, so Dewes, hätten leidenschaftlichen, aggressiven Fußball gezeigt. "Wir waren keinen einzigen Moment in der Lage, ihnen Paroli zu bieten. Sie waren viel schneller, haben viel mehr investiert. Das ist eine Kopf- und eine Willenssache." All die euphorischen Sprüche der vergangenen Wochen aus dem Umfeld sieht Dewes widerlegt. "Ich bin froh, dass wir Abstand nach hinten haben. Wer so vorgeführt wird, kämpft um den Klassenerhalt." Tore: 1:0 Dieterle (6.), 2:0, 3:0, 4:0 Rauber (14., 25., 32.), 5:0 Heitzmann (33.), 6:0 Rauber (60.), 7:0 Heizmann (70.). Gelb-Rot: FSV (73.). Schiedsrichter: Fleig (Brigachtal). Zuschauer: 150.