Auswärtsfahrt ohne Punktgewinn

Am vergangenen Sonntag traten die Damen des SV Mutscheid auswärts beim Bedburger BV an. Gegen offensiv starke Gegnerinnen galt es defensiv sicher zu stehen, doch die erste nennenswerte Offensivaktion gehörte den Gästen. Ein starker Pass aus dem Mittelfeld schickte Torjägerin Burggraf mit dem Ball in Richtung der gegnerischen Torhüterin. Die Stürmerin der Gäste versenkte den Ball in der dritten Spielminute im Netz der Bedbugerinnen. Nach diesem Traumstart sah sich die mutscheider Abwehr immer wieder mit den Angriffen der Gegnerinnen aus Bedburg konfrontiert. Nachdem diese zunächst alle geklärt werden konnten, fand der Ball nach 30 Minuten den Weg ins Tor der Gäste. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnten die Gastgerbrinnen dann zum 2:1 erhöhen. In beiden Halbzeiten gelang es der Offensivabteilung aus Mutscheid sich mit dem Ball aussichtsreich vor dem Tor zu platzieren, ein weiterer Treffer konnte aber leider nicht erzielt werden. In der zweiten Halbzeit mussten die Mutscheiderinnen den Ball ein weiteres Mal aus dem eigenen Netz holen. Das Team aus Bedburg traf zum Endstand von 3:1. Gegen einen offensiv sehr starken Gegner gelang es die gegnerischen Angriffe bis auf wenige Ausnahmen abzuwehren. Offensiv konnte man sich trotz einer eher defensiven Aufstellung immer wieder in Szene setzen und das Spiel somit lange offenhalten.