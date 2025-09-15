Auswärtserfolg vor dem Duell mit dem Ligaprimus!

Die FZG übernahm von der ersten Minute an die Spielkontrolle, ohne sich jedoch nennenswerte Torchancen zu erspielen. Bruchsal agierte immer wieder mit weiten Bällen, um die FZG so weit wie möglich von ihrem Tor fernzuhalten. In der 16. Spielminute ging die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Bis zum Torabschluss hatte man mehrmals die Möglichkeit, den Gegner am Abschluss zu hindern. In dieser Situation agierte man einfach zu zaghaft bzw. unentschlossen bei der Defensivarbeit. Danach dauerte es 5 – 10 Minuten, bis die FZG die Spielkontrolle wieder übernehmen konnte. Torchancen waren jedoch auch in dieser Spielphase vorhanden, jedoch spielte man es im letzten Drittel einfach zu kompliziert. In der 28. Minute konnte man dann durch einen schönen Spielzug durch Christopher Oberst den verdienten Ausgleich erzielen. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeit. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Gegner durch leichtsinnige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, immer wieder die Möglichkeit hatte in Tornähe und letztlich auch zu Torchancen zu kommen.

Am Sonntag gastierte die Mannschaft von René Lahr beim 1. FC Bruchsal II. Das Ziel vor dem Spiel war klar, die Heimreise mit 3 Punkten anzutreten. Die Ausgangssituation beider Mannschaften konnten unterschiedlicher nicht sein, so traf die noch ungeschlagene FZG auf die bisher punktlose Zweivertretung aus Bruchsal. Wie man es schon häufig im Fußball erlebt und gesehen hat, sind jedoch genau diese Spiele die schwierigsten.

Für das nächste Spiel gastiert am kommenden Sonntag, erwartet die FZG den VFB Bretten 3. Der Tabellenführer aus der Melanchthonstadt ist nach 4 Spielen bisher ohne Punktverlust. es darf also ein spannendes Spiel erwartet werden.

Die zweite Halbzeit war ein Spiegelbild der ersten Halbzeit. Jedoch mit dem Unterschied das die FZG noch mehr Spielanteile hatte und der Gegner kaum bis gar nicht mehr in die Nähe von Michael Bauer gekommen ist. Die Möglichkeiten in Führung zu gehen waren vorhanden. Letztlich spielte man es jedoch wie schon in der ersten Halbzeit einfach zu kompliziert oder traf in den Situationen einfach die falsche Entscheidung. So dauerte es bis zur 83. Spielminute, bis René Lahr seine Mannen mit einem sehenswerten Abschluss auf die Siegerstraße brachte. Zusammengefasst lässt sich sagen: Das war mit Sicherheit eines der schlechteren Spiele in der Vergangenheit. Aber gerade solche Spiele sind es dann, die man trotzdem gewinnen muss.

Bereits in der Vorsaison waren beide Spiele auf Augenhöhe, wo einmal die FZG mit dem 2:1 Auswärtssieg das bessere Ende für sich verbuchen konnte. Die Mannschaft aus Bretten ist dieses Jahr personell jedoch eine andere, was sich auch in den Ergebnissen der noch jungen Saison widerspiegelt. Der neue Trainer Julius Blank hat eine Mannschaft mit guten jungen Spielern, die letztes Jahr teilweise auch in der Zweitvertretung in der A-Klasse schon überzeugen konnten. Aber auch erfahren Spieler wie Philipp Berger und Mario Galatovic sind Teil der Mannschaft, die mit Erik Fischer und Timo Sauter die aktuell besten Torschützen der Liga stellen.

Der Truppe von René Lahr ist also bewusst, wer sich am Sonntag in Münzesheim vorstellt. Nichtsdestotrotz wird die Mannschaft ihre Spielweise jetzt nicht umstellen oder am Gegner ausrichten. Nachdem in Bruchsal u.a. mit Locher, Uka und Bürkle drei wichtige Spieler fehlten, kann die FZG gegen den Ligaprimus wieder fast aus dem vollen schöpfen. Der Grundstein muss, wie auch in den Wochen zuvor schon in der Trainingswoche gelegt werden. Die Beteiligung ist wie in der bisherigen Saison, auf einem sehr hohen Niveau. Die Voraussetzungen für das Topspiel am 5. Spieltag sind also geschaffen, um am Ende weitere drei Punkte einzufahren.

Die Mannschaft freut sich also jetzt schon auf ein spannendes Duell mit dem Tabellenführer mit zahlreicher Unterstützung der FZG Fans.

FZG Münzesheim weiterhin ungeschlagen und bereit für das Duell mit dem Tabellenführer!

