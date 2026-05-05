Auswärtserfolg für Münzesheim von Claudio Caliendo · Heute, 09:24 Uhr · 0 Leser

Die FZG hat ihre starke Form bestätigt und beim FV Viktoria Bauerbach einen souveränen 5:0-Auswärtssieg eingefahren. Von Beginn an trat die Mannschaft dominant auf und kontrollierte das Spiel. Die Führung erzielte Christopher Oberst in der 20. Minute. Philipp Kaaz erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0, was zugleich den Halbzeitstand markierte. Bereits zu diesem Zeitpunkt hätte die Führung deutlicher ausfallen müssen.

Auch im zweiten Durchgang blieb die FZG das spielbestimmende Team. René Lahr, Jannic Petri und Cedric Manz sorgten mit ihren Treffern für den auch in der Höhe verdienten Endstand. Mit dem vierten Sieg in Folge und dem dritten Spiel ohne Gegentor bleibt die FZG in der Erfolgsspur und hält Anschluss an Tabellenführer Gondelsheim.