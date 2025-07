Auswärtserfolg für den VFR Regensburg in einem engen Spiel

Auch heute wieder bestes Fußballwetter in Barbing. Die Anfangsphase war geprägt von wenig zwingenden Chancen auf beiden Seiten. In der 8. Minute die erste größere Chance für Barbing durch Gabor Lengyel, aber am Tor vorbei. Nur eine Minute später macht er es jedoch besser. Ein schöner Pass von Roman Herdt auf Nicusor Andriesi, der gibt den Ball gleich weiter in die Mitte auf Lengyel und dieser vollstreckt zum 1:0 für Barbing. Im Gegenzug hat auch der VFR Regensburg jetzt seine Chance und spielt immer wieder gefährlich nach vorne, Barbings Premierentorwart Johannes Giglberger hat bis dato alles im Griff und entschärft die Schüsse. In der 25. Minute ist er jedoch machtlos. Ein schneller Spielzug und ein satter Schuss von Andreas Meindl ins lange Eck, es steht 1:1. Der VFR ist jetzt dran, Barbing hat in der 28. Minute die Riesenmöglichkeit erneut in Führung zu gehen, jedoch abermals Lengyel bleibt im Torwart Ralf Bauer hängen und verpasst das mögliche 2:1. In der 31. Minute kam es dann zu einem Foulspiel ca. 20 Meter vorm Barbinger Kasten. Ismet Altunsoy vom VfR ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und zirkelte den Ball präzise ins linke obere Eck zur 1:2-Führung für die Gäste. Ein Klasse getretener Freistoß. Barbing zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt. Nur fünf Minuten später, in der 36. Minute, war es erneut Lengyel, der sich gegen die Abwehrreihe durch setzte und zum 2:2-Ausgleich traf. Kurz darauf spielte Lengyel einen starken steilen Pass auf Michael Mainka, der allerdings am gut reagierenden VfR-Torhüter Bauer scheiterte. Zwei Minuten später bekam Barbing einen Freistoß zugesprochen, doch Andreas Kaiser traf lediglich die Mauer. In der 43. Minute versuchte es Florian Semsch auf Höhe des Sechzechners, doch der Ball verfehlt auch hier das Tor. Der VFR auch immer wieder mit gefährlichen Angriffen, aber die heute etwas neu formierte Abwehr der Barbinger um Daniel Müller halt stand. So geht es mit einen 2:2 in die Halbzeit.



Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Freistoß für Barbing in der 56. Minute. Lengyel trat selbst an, scheiterte jedoch am Torwart des VfR, der sicher zupackte. Ein paar Minuten später wurde Lengyel nach wiederholtem Foulspiel für zehn Minuten vom Platz gestellt – eine klare Schwächung für Barbing. In der 75. Minute wurde es dramatisch: Nach einem Foul im Strafraum von Herdt entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für den VfR. Der Schütze Altunsoy blieb nervenstark und versenkte den Ball erneut links oben ins Eck – die erneute Führung für den VfR mit 2:3. Barbing wirkte kurz geschockt und der VfR hatte nur zwei Minuten später die nächste Großchance, doch diese blieb ungenutzt. In der 80. Minute bekam Barbing noch einmal die Gelegenheit durch einen Freistoß, ausgeführt von Andriesi, doch auch dieser Versuch segelte über das Tor. Die Entscheidung fiel schließlich in der 85. Minute: Der VfR spielte sich erneut gut durch und ein präziser Schuss ins linke Eck ließ Giglberger keine Chance. Das 2:4 war gleichzeitig die Vorentscheidung und auch der Entstand.



Fazit:

Der VfR zeigte sich im Verlauf des Spiels als die effizientere und nervenstärkere Mannschaft. Barbing hielt kämpferisch dagegen und konnte zweimal ausgleichen, ließ jedoch vor allem in der zweiten Hälfte etwas nach und schwächte sich durch die Zeitstrafe selbst. Der VfR nutzte seine Standards eiskalt aus und ging am Ende dann doch verdient als Sieger vom Platz.