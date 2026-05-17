Auswärtserfolg für AKM Köln – Starke Mannschaftsleistung beim 3:1

Der SV AKM Köln hat am 31. Spieltag der Kreisliga D3 Köln einen verdienten 3:1-Auswärtssieg bei Sinnersdorf II gefeiert. Nach einer intensiven Partie zeigte die Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit ihre Qualität und drehte die Begegnung mit einer starken Teamleistung zu ihren Gunsten.

Zunächst geriet der SV AKM Köln in Rückstand, ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen. In der 55. Minute sorgte Toni Reiß für den wichtigen Ausgleich zum 1:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Nur elf Minuten später drehte SEF S. El Din Refaei die Partie mit dem Treffer zum 2:1. Den Schlusspunkt setzte schließlich Marvin Schumacher in der 78. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand.

Besonders beeindruckend war die geschlossene Mannschaftsleistung der Gäste, die über die gesamte zweite Halbzeit konzentriert und kämpferisch auftraten. Die Spieler setzten die taktischen Vorgaben konsequent um und überzeugten sowohl defensiv als auch offensiv.

Cheftrainer Öztürk Sagol zeigte sich nach dem Spiel entsprechend zufrieden:

„Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Die Spieler haben den Matchplan sehr gut umgesetzt und als Team hervorragend gearbeitet. Dieser Sieg war absolut verdient.“

Mit diesem starken Auswärtserfolg sammelt der SV AKM Köln wichtige Punkte und geht mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Spiele.