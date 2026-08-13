Auswärtserfolg auf engem Geläuf: SVE Comet bezwingt Dänischenhagen

Eine der wenigen Szenen in Hälfte eins, wo der MTV Dänischenhagen zupackt - Christoph Kloss hat Marcel gaber (SVE Comet) im Griff. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der SVE Comet Kiel hat am dritten Spieltag den ersten Dreier der Saison eingefahren. Beim ebenfalls noch sieglosen MTV Dänischenhagen setzte sich der Landesliga-Absteiger am Ende verdient mit 3:1 (2:0) durch. Auf dem ungewohnt engen Kunstrasenplatz dominierten die Gäste über weite Strecken das Geschehen, ließen nach einer komfortablen Führung jedoch phasenweise die nötige Konsequenz vermissen.

Von Beginn an übernahmen die Gäste aus Kiel die Spielkontrolle und drängten den Aufsteiger in die Defensive. Bereits in der 8. Minute schien der Führungstreffer gefallen zu sein, doch ein sehenswerter Fallrückzieher wurde wegen gefährlichen Spiels zurückgepfiffen. Nur drei Minuten später jubelten die Comet-Akteure dann aber regulär: Houari Messaoudi verwertete eine Offensivaktion zur 1:0-Führung (11.).

„Umkämpftes, intensives Spiel auf sehr engem Kunstrasen in Dänischenhagen, sehr kleinem Platz, wo wir das Spiel von der ersten Minute an gut im Griff haben, uns Vielzahl an Torchancen herausspielen“, analysierte SVE-Trainer Nicklas Loose. Dänischenhagen fand offensiv kaum statt und leistete sich im Spielaufbau zu viele Fehler. In der 25. Minute gab es für die mit Personalproblemen angetretene Heimelf eine Ausgleichschance. Erst kann Keeper Lukas Losch einen Flachschuss, den viele schon drin gesehen hatten, abwehren. Der Ball kommt zurück und tanzt auf der Torlinie, ehe ein SVE-Spieler die Szene bereinigen kann.

Per Elfmeter, nach einem Foul von Max Benninghoff an Niklas Schmidt, erhöhte Marvin Petersen sicher auf 2:0 für die Gäste. Fast hätten sich die Kieler kurz vor dem Pausenpfiff durch ein Kommunikationsmissverständnis zwischen Torwart Lukas Losch und der Abwehr noch selbst ein Ei ins Nest gelegt. brachten den Vorsprung aber torlos in die Kabine.

Dänischenhagen wacht zu spät auf

Auch nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start. Direkt nach Wiederbeginn schlug Marvin Braun in der 49. Minute eiskalt zu und stellte auf 3:0. Dänischenhagens Trainer Henning Bolz, der nach der Halbzeit wieder auch selbst ran musste , erkannte die Schwächen seiner Elf in der ersten Hälfte offen an: „Wir haben heute 3:1 verloren. Und ja, ich sag mal, es stand 3:0 bis wir gemerkt haben, dass wir mit Körper spielen müssen. Also mit Zweikampf, mit sich reinhauen, mit Kommunikation und so weiter.“

Die Hausherren fanden erst ab der 50. Minute besser in die Zweikämpfe und stoppten die Dominanz der Kieler, bei denen vor allem Flügelspieler Niklas Schmidt immer wieder wie auch Marvin Braun auf der rechten Außenbahn gesucht wurde.