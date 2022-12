Auswärtsdreier zum dritten Advent Hertha III besiegt den TSV Rudow II in Neukölln und hat damit nicht nur drei Lichter am Advendskranz an

Ich stehe am Handlauf des Sportplatzes Stubenrauchstraße und sinniere über die Zahl 800.

Warum tue ich das? Weil der Kick der Bezirksliga zwischen der Zweitvertretung des TSV Rudow und der ersten Mannschaft des Hertha BSC e.V. mein 800. Fußballspiel war. 800 Spiele. Das sind 72000 Minuten. Natürlich nur, wenn man die Pokalspiele, die nicht in der regulären Spielzeit zu Ende gingen, trotzdem nur mit 90 Minuten zählt. Das sind 50 Tage Fußball. Ich kann diese Zahl irgendwie nicht einordnen. Ich kenne einige Groundhopper, die machen 800 Spiele in 2 bis 4 Jahren. Und nicht wie ich, in 24.

Meine Frau hingegen würde darauf bestehen, dass das unheimlich viel ist. Mir ist es erschreckend egal und ich bin eigentlich nur froh darüber, dass ich nach dem Jahr 2020 wieder eine Heimat im Fußball gefunden habe. Ich will nicht ständig dasselbe runterbeten, aber Investor, VAR, Geisterspiele und die Geburt meines Sohnes machten es mir im Grunde unmöglich, dem Profifußball weiterhin zu folgen. Gott sei Dank war mein Freund Ramon genau zur richtigen Zeit mit dem richtigen Tipp zur Stelle: Hertha BSC Amateure Zwee. Und Gott sei Dank übernahm meine Frau am heutigen Nachmittag allein die Pflege des kränkelnden Nachwuchses, sodass ich gen Süd-Berlin brausen konnte. Mein Zeitfenster war denkbar knapp (wie eigentlich immer) und eine gesperrte Spur im Britzer Tunnel ließ mich die Hoffnung auf ein pünktliches Erscheinen schon abschreiben. Als mein Navi dann irgendwann eine restliche Fahrzeit von unter einer Minute anzeigte und ich einen freien Parkplatz erspähte, lenkte ich sofort hinein. Eine saublöde Entscheidung, musste ich schnell erkennen. Ich passierte im Schnellschritt zum Platz noch mindestens ein dutzend freie Stellplätze. Trotzdem erreichte ich die Spielstätte auf die Sekunde und war total irritiert, dass die Gastgeber hier offenbar keinen Eintritt erhoben hatten. Der Grill war auch kalt und laut den Herthanern, die im Vereinscasino ein Heißgetränk oder eine Bockwurst kaufen wollten, dauerte das ewig. Aber mit solchen Nichtigkeiten kann man sich bei einem solch wichtigem Spiel nicht lange aufhalten. Der Abstiegskampf forderte volle Aufmerksamkeit. Die Ausgangslage war ganz klar: Gewinnt der TSV Rudow, können sich die Neuköllner ein Weihnachten ohne Abstiegssorgen machen. Holt aber Hertha drei Punkte, so würden sie sich selbst ein Stückchen weiter aus dem Keller befreien, ihren heutigen Kontrahenten aber bedrohlich nahe an sich heranholen.

Hertha war fest entschlossen, heute den ersten Auswärtssieg der Saison einzufahren. Zumal sie ihre wirklich schicken neuen Trikots trugen. Ohne Brustsponsor (so kommt die Fahne einfach schöner zur Geltung) und mit Spielernamen auf dem Rücken. Finanziert würde das Ganze aus eigener Tasche…was ist da los, Hertha BSC GmbH & Co.KGaA?

Der Auftritt der Hertha in den ersten dreißig Minuten ließ dann jeden Herthaner schon von einem Weihnachtsfest ohne Abstiegssorgen träumen. Doch dann kam die 35. Minute, in der Rudow plötzlich in Führung ging. Frust und lange Gesichter zur Halbzeit bei den Blau-Weißen.

Doch der Coach behielt die Nerven und tätigte genau den richtigen Wechsel: Benedict kam in die Partie und erzielte nach 55 Minuten den Ausgleich. Und was einmal funktioniert, kann ja auch zweimal klappen, dachte sich unser Stürmer, schnappte sich direkt nach Wiederanpfiff den Ball nach und jagte ihn erneut aufs Tor. Und wieder wackelte das Netz und alle Herthaner jubelten. Leider, aber das wird er verkraften können, wird dieses 1:2 als ein Rudower Eigentor gewertet.

Auf der kleinen Tribüne des Sportplatzes an der Stubenrauchstraße leuchteten jetzt Handydisplays auf und alle begannen etwas zu rechnen: Rudow und Schöneberg würden sich im nächsten Match gegenseitig die Punkte klauen, würde man als nur einen Punkt gegen Aufstiegsanwärter Internationale Berlin II holen, könnte man völlig stressfrei in die Rückrunde starten. Doch so weit waren wir hier noch nicht.

Kurz vor Schluss der regulären Spielzeit tauchte Rudow mit der Brechstange vor unserem Kasten auf und bekam einen Freistoß zugesprochen. Wir rechneten schon mit einem Sahne-Tor á la Ronaldo. Doch der Ball blieb in der Mauer hängen und die Herthaner warfen sich wie verrückt und mit allem, was sie hatten, in die nun folgenden Nachschüsse. Am Ende vom Neuköllner Trommelfeuer hatte Hertha plötzlich den Ball, spielte ihn schnell nach vorne und erzielte, unter großem Jubel, das 1:3.

Als die elektronische Anzeigetafel hier schon auf die 97. Minute umgesprungen war, grätschte Ferro nochmal einen Ball im eigenen Strafraum ab und alle rechneten nun mit dem Schlusspfiff. Doch der Schiri wollte ein Foul gesehen haben und gab dem TSV nochmal einen Elfer, der zum 2:3 verwandelt wurde. Weil direkt danach Schluss war und weil es langsam einfach müßig ist, sich wegen lächerlichen Elfmetern gegen uns aufzuregen, nahm man diesen Anschlusstreffer mehr oder weniger gelassen hin.