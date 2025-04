Auswärtsdreier in Hausen🔥🖤🤍

Nachdem man sich am vergangenen Donnerstag komplett verdient im Heimspiel der SGM Oberdischingen/Ersingen mit 0:2 geschlagen geben musste, war man am gestrigen Sonntag beim FV Schelklingen/Hausen zu Gast.

Auf dem trockenen und betonartigen GelĂ€uf in Hausen war von Beginn an klar, dass es schwer werden wird, spielerische Lösungen zu finden. Entsprechend zerfahren war das Spiel. Die Gastgeber feuerten dabei in den ersten 30 Minuten aus allen Lagen aufs Pappelauer GehĂ€use, die Mannschaft von Coach Hehl war dabei immer noch gewillt, spielerische AnsĂ€tze zu finden. Es dauerte bis kurz vor der Halbzeit, als Boldea mit einem schönen Steckpass A. Martinovic in Szene setzte, welcher vom gegnerischen Verteidiger im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht wurde. Den entsprechenden Elfmeter verwandelte Cristian Boldea gewohnt souverĂ€n zur 0:1 FĂŒhrung.