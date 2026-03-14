Auswärtscoup! LSK gewinnt bei Aufstiegsanwärter Atlas Delmenhorst

– Foto: Lennart Blömer

Ein Ausrufezeichen! Der Lüneburger Sport-Klub Hansa arbeitet weiter fleißig auf den Klassenerhalt hin. Dafür gelang dem Aufsteiger beim Aufstiegsanwärter SV Atlas Delmenhorst eine Überraschung. Cheftrainer Tarek Gibbah attestiert seiner Mannschaft im letzten halben Jahr einen Sprung gemacht zu haben.

Zunächst mussten die Lüneburger aber einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einem szenenarmen Beginn nutzte Tobias Fagerström die Gelegenheit, um Atlas in Führung zu befördern (13.). Der Finne durchlief sämtliche Altersstufen im Nachwuchs des Hamburger SV, wo er später auch seine ersten Regionalliga-Spiele bestritt.

Auch wenn die Hausherren in der Folge auf den zweiten Treffer drängten, gelang es dem LSK zurückzuschlagen. Bo Weishaupt enteilte seinen Bewachern und drückte die Kugel zum Ausgleich über die Linie (35.). Nach dem Seitenwechsel gelang es dem Aufsteiger, dem SVA direkt nach Wiederanpfiff die kalte Dusche zu verpassen. Weishaupt setzte Tjark Dörr in Szene, der vor dem gegnerischen Kasten eiskalt zur Führung abschloss (48.). Anschließend lief Delmenhorst an, doch der LSK verteidigte mit viel Leidenschaft die Bemühungen des Favoriten. Stattdessen setzten die Salzstädter selbst den entscheidenden Nadelstich. Raphael Thinius vollendet nach Zuspiel von Leon Perera einen Angriff und tütete wichtige drei Zähler für seine Mannschaft ein (89.).