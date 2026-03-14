Auswärtscoup! LSK gewinnt bei Aufstiegsanwärter Atlas Delmenhorst

Ein Ausrufezeichen! Der Lüneburger Sport-Klub Hansa arbeitet weiter fleißig auf den Klassenerhalt hin. Dafür gelang dem Aufsteiger beim Aufstiegsanwärter SV Atlas Delmenhorst eine Überraschung. Cheftrainer Tarek Gibbah attestiert seiner Mannschaft im letzten halben Jahr einen Sprung gemacht zu haben.
Zunächst mussten die Lüneburger aber einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einem szenenarmen Beginn nutzte Tobias Fagerström die Gelegenheit, um Atlas in Führung zu befördern (13.). Der Finne durchlief sämtliche Altersstufen im Nachwuchs des Hamburger SV, wo er später auch seine ersten Regionalliga-Spiele bestritt.
Auch wenn die Hausherren in der Folge auf den zweiten Treffer drängten, gelang es dem LSK zurückzuschlagen. Bo Weishaupt enteilte seinen Bewachern und drückte die Kugel zum Ausgleich über die Linie (35.). Nach dem Seitenwechsel gelang es dem Aufsteiger, dem SVA direkt nach Wiederanpfiff die kalte Dusche zu verpassen. Weishaupt setzte Tjark Dörr in Szene, der vor dem gegnerischen Kasten eiskalt zur Führung abschloss (48.).
Anschließend lief Delmenhorst an, doch der LSK verteidigte mit viel Leidenschaft die Bemühungen des Favoriten. Stattdessen setzten die Salzstädter selbst den entscheidenden Nadelstich. Raphael Thinius vollendet nach Zuspiel von Leon Perera einen Angriff und tütete wichtige drei Zähler für seine Mannschaft ein (89.).
Während Atlas den Sprung an die Tabellenspitze verpasst und aus eigener Kraft auch den zweiten Rang an den Heeslinger SC verlieren könnte, füttert der LSK sein Polster auf die Abstiegszone. Der Vorsprung auf den ersten gefährdeten Platz beträgt nun acht Zähler, zudem hat der MTV Wolfenbüttel bereits ein Spiel mehr bestritten.
LSK-Cheftrainer Tarek Gibbah auf der Vereinswebsite: "Im letzten halben Jahr haben wir einen Sprung gemacht. Das war schon gegen Spelle und in Rehden zu sehen. Heute wieder. Wir sind auch nach dem 0:1 ruhig geblieben, haben unseren Matchplan eingehalten. Und am Ende haben wir erwachsen und seriös alles wegverteidigt. Vor einem halben Jahr hätten wir solch ein Spiel wohl nicht gewonnen."