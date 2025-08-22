Auswärtsbegegnung in Ludwigswinkel

Es ist der zweite Spieltag in der C-Klasse PS/ZW Ost die zweite Mannschaft des SVE reist zu ihrem ersten Auswärtsspiel. Nach einem hoffnungsvollen Auftakt am ersten Spieltag erwartet nun die SpVgg Ludwigswinkel den SVE2. Der Gegner, in der letzten Saison auf dem siebten Tabellenplatz, konnte am ersten Spieltag mit einem 5:3-Erfolg über den SV 53 Rodalben überzeugen. Der SVE ist also gewarnt. Im Erlenbrunner Lage möchte man die junge Mannschaft weiterentwickeln und Talente an die erste Mannschaft führen. Leider hat sich am ersten Spieltag #KM68 Kevin Meurer verletzt und steht somit nicht zur Verfügung. Trotzdem möchte die Mannschaft mit schnörkellosem Fußball weiterhin überzeugen.