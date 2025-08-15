Auswärts zu harmlos? »Wollen den Fluch brechen«

Der Auftritt in Bayreuth könnte dafür prädestiniert sein. Zum einen ist die "Oldschdod" auf dem Papier der Favorit, was den Gästen sicher nicht ungelegen kommen dürfte. Zum anderen weiß Beck: "Bedingt durch den Umbruch ist Bayreuth auch noch nicht so gefestigt, wie sie es gerne wären, das haben die Heimauftritte gegen Illertissen (1:5-Niederlage, Anm.d.Red.) und Aschaffenburg (0:0, Anm.d.Red.) gezeigt. Allerdings sollten wir uns von den Ergebnissen nicht blenden lassen, das ist spielerisch eine richtig gute Mannschaft."

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: David Schneider hat in Eichstätt eine Platzwunde erlitten, die genäht werden musste. Der Abwehrmann konnte diese Woche dadurch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen und wird in Bayreuth pausieren. Samuel Pex hatte diese Woche mit Problemen am Sprunggelenk zu kämpfen und war zudem krank. Hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen. David Löffler fehlt nach seinem Kreuzbandriss und anschließender OP langzeitverletzt.