Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
In den beiden Auswärtsspielen hatten Tobias Gayring und die SpVgg Hankofen-Hailing bislang wenig Grund zum Jubeln - ein Muster, dass durchbrochen werden soll. – Foto: Paul Hofer
Auswärts zu harmlos? »Wollen den Fluch brechen«
Samstag: Die SpVgg Hankofen-Hailing will in Bayreuth ihre Auswärtsschwäche ablegen
Die SpVgg Hankofen-Hailing bestreitet am Samstag das zweite Auswärtsspiel in Folge in der Regionalliga Bayern. Die "Dorfbuam" sind zu Gast bei der SpVgg Bayreuth. Dabei gilt es für die Truppe um Coach Tobias Beck, die bisher maue Bilanz in der Fremde aufzupolieren. Denn sowohl zum Auftakt in Buchbach (0:3) als auch zuletzt in Eichstätt (0:2) war nichts zu holen für die Niederbayern. Anstoß im Hans-Walter-Wild-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr.
Seit geraumer Zeit hat sich die SpVgg Hankofen-Hailing auf die Fahnen geschrieben, auch auswärts konstanter zu punkten. Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum erneuten Klassenerhalt. "Wir wollen auch auf des Gegners Plätzen unser Heimgesicht zeigen", hat Cheftrainer Tobias Beck schon des Öfteren in Gesprächen betont. Doch auch in dieser, freilich noch so jungen Saison, muss konstatiert werden: Auswärts nichts Neues! In der vergangenen Spielzeit 2024/25 belegte die SpVgg in der Auswärtstabelle abgeschlagen den letzten Platz. In Aubstadt gelang der einzige Auswärtssieg. Zu harmlos also die "Dorfbuam", wenn`s auf Reisen geht? "Das zieht sich tatsächlich schon länger durch, dass wir auswärts einfach nicht die Power wie daheim auf den Rasen bringen", kennt Beck freilich das Manko uns sehnt ein Ender der Durststrecke in der Fremde herbei: "Wir wollen den Fluch endlich brechen und wollen nicht wieder wie in der vergangenen Saison bis Oktober warten müssen, bis uns ein Auswärtssieg gelingt."
David Schneider zog sich eine Platzwunde in Eichstätt zu und wird vorsorglich in Bayreuth pausieren. – Foto: Paul Hofer
Der Auftritt in Bayreuth könnte dafür prädestiniert sein. Zum einen ist die "Oldschdod" auf dem Papier der Favorit, was den Gästen sicher nicht ungelegen kommen dürfte. Zum anderen weiß Beck: "Bedingt durch den Umbruch ist Bayreuth auch noch nicht so gefestigt, wie sie es gerne wären, das haben die Heimauftritte gegen Illertissen (1:5-Niederlage, Anm.d.Red.) und Aschaffenburg (0:0, Anm.d.Red.) gezeigt. Allerdings sollten wir uns von den Ergebnissen nicht blenden lassen, das ist spielerisch eine richtig gute Mannschaft."
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: David Schneider hat in Eichstätt eine Platzwunde erlitten, die genäht werden musste. Der Abwehrmann konnte diese Woche dadurch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen und wird in Bayreuth pausieren. Samuel Pex hatte diese Woche mit Problemen am Sprunggelenk zu kämpfen und war zudem krank. Hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen. David Löffler fehlt nach seinem Kreuzbandriss und anschließender OP langzeitverletzt.