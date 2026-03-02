Auswärts Statement gesetzt: Pfedelbach gewinnt mit 6:1 in Untergriesh.

– Foto: Marc Hofacker

Der TSV Pfedelbach gewann am 17. Spieltag der Bezirksliga Franken am Sonntag, den 1. März 2026 bei den Spfr. Untergriesheim mit 6:1! Die Pfedelbacher Tore erzielten 3x Sebastian Hack, Jonas Göhner, Jens Schmidgall und Jann Baust. Ein Spielbericht, Bilder, Videos, Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Auswärts ein Statement gesetzt: Pfedelbach gewinnt klar mit 6:1 in Untergriesheim

Pfedelbach nahm von Anfang an das Heft in die Hand. Kurios wurde es in Minute fünf als der Torhüter der Sportfreunde den Ball länger als 8 Sekunden in der Hand hielt und der Schiedsrichter daraufhin auf Ecke für Pfedelbach entschied, die aber leider nichts einbrachte.

Nach acht Minuten durften die TSV Spieler und mitgereisten Fans zum ersten Mal jubeln. Sebastian Hack nahm einen Fehlpass der Heimelf auf, ging aufs Tor und schoss den Ball unten rechts zur 0:1 Führung rein.

Fünf Minuten später hatte Baur für die Sportfreunde den Ausgleich auf dem Fuß, traf aber den Ball nicht richtig.

Nach 17 Minuten konterte der TSV und Jonas Göhner spielte einen herrlichen Ball in die Gasse auf Sebastian Hack. Der ließ zwei Spieler stehen und schoss erneut rechts unten zur 0:2 Führung rein.

Um die 30. Minute gab es zwei weitere gute Möglichkeiten für den TSV, die aber durch Tobias Lösch und Jonas Göhner nicht genutzt werden konnten.

In der 34. Minute belohnte sich dann aber Jonas Göhner. Jann Baust schickte Jonas Göhner auf die Reise und der war schneller als alle Untergriesheimer Abwehrspieler, blieb cool und schob den Ball unter dem Keeper zum 0:3 rein.

Bis zur Halbzeit musste TSV Torhüter Nils Pröllochs nur noch einen Ball festhalten.

Mit einer 3:0 Führung wurden dann die Seiten gewechselt.

Bereits in der 55. Minute war dann der TSV endgültig auf der Siegerstraße. Tobias Lösch legte Jens Schmidgall den Ball mit dem Kopf auf und der ging von links frei Richtung Tor und schoss den Ball rechts unten zum 0:4 rein.

Sieben Minute später kamen die Sportfreunde nach einem Spielzug über die Mitte zum 1:4 per Volleyschuss.

In der 69. Minute war dann aber wieder der TSV an der Reihe. Tobias Lösch setzte sich auf rechts herrlich durch und spielte den Ball vors Tor. Dort kam Pascal Steigauf und stoppte den Ball auf der Torlinie und ließ ihn Sebastian Hack mit seinem dritten Treffer am heutigen Tag reinschiessen. Fünf Minuten später durfte er dann unter viel Applaus vom Feld.

Den Schlusspunkt setzte dann Jann Baust mit seinem Treffer zum 1:6. Fabian Großer scheiterte am Keeper und in der Mitte stand Jann Baust frei und musste den Ball nur noch einschieben.

Somit gewannen heute effektive Pfedelbacher völlig zu Recht auch in dieser Höhe in Untergriesheim.

Sportfreunde Untergriesheim: Marek Haberbosch, Jean-Lou Kinzel, Butrint Ukehaxhaj, Sven Kessler (68. Butrint Ukehaxhaj), Joshua Baur (40. Gabriel Reimche), Yannik Rees, Fabian Fallmann, Lukas Friedle, Tom Hopfhauer, Jan Gerstung (79. Marc Gerstung), Max Weyhrauch (79. Laurin Schüler) - Trainer: Lukas Köbl - spielender Co-Trainer: Fabian Fallmann

TSV Pfedelbach: Nils Pröllochs, Jens Schmidgall, Nico Hütter, Mattia Frank (58. Fabian Großer), Pascal Steigauf, Marco Gebert, Tobias Lösch, Luka Michael Barbir, Jann Baust, Sebastian Hack (74. Nicolas Baur), Jonas Göhner - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

Tore: 0:1 Sebastian Hack (8.), 0:2 Sebastian Hack (17.), 0:3 Jonas Göhner (34.), 0:4 Jens Schmidgall (55.), 1:4 Max Weyhrauch (62.), 1:5 Sebastian Hack (69.), 1:6 Jann Baust (88.)

Schiedsrichter: Daniel Rentschler (Bad Liebenzell)

Zuschauer: 70

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/sportfreunde-untergriesheim-m1-tsv-pfedelbach-m1-260301



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/sportfreunde-untergriesheim-tsv-pfedelbach-550448

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Video vom Jubel nach dem Spiel:

folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/sg-sindringenernsbach-tsv-pfedelbach-14190835-216726

Bericht auf FuPa vom 02.03.2026:

https://www.fupa.net/news/pfedelbach-fegt-aramaeer-uebernimmt-und-zwei-spiele-fallen-aus-3160592

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/spfr-untergriesheim-tsv-pfedelbach/-/spiel/02TNK27RS4000000VS5489BUVSSD35NB#!/section/course