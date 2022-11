Auswärts siegloser FC Finsing betrachtet Derby in Moosinning einfach als Heimspiel Psychologischer Trick

Ball ist durchaus einverstanden damit, wie sein Team derzeit auftritt. „Wir machen wenig Fehler, Defensivarbeit und Abstimmung sind viel besser geworden.“ Und da ist dann noch Kapitän und Abwehrchef Johannes Volkmar (33), der 2012 vom Bayernligisten FC Ismaning kam. Er steht mit sechs Treffern auf Platz eins der internen Torschützenliste. „Öfter als jetzt in seinem zweiten Frühling traf er nur in der Kreisligasaison 2012/13 mit 13 Treffern“, weiß Ball.

In Rosenheim saßen neben dem Trainer, der sich einwechselte, nur drei Feldspieler und Ersatzkeeper Daniel Auerweck auf der Bank. Zurück im Kader ist Yannick Sassmann, hinter Dennis Stauf steht ein Fragezeichen.

Kann der FC Finsing den Bock auswärts endlich mal umstoßen? Der Aufsteiger möchte nach sieben Niederlagen in sieben Auswärtsspielen unbedingt die ersten Auswärtspunkte. „Wir haben gesagt, dass wir das Derby als Heimspiel ansehen. Vielleicht hilft uns das ja“, verrät Co-Trainer Stefan Gasda den psychologischen Trick. Beim Lokalrivalen dürften die Trauben aber einigermaßen hoch hängen. Moosinning hat sich mittlerweile auf Rang fünf vorgekämpft, doch bekanntlich haben Derbys ja immer eigene Gesetze, und Gasda erinnert sich noch bestens an das erste Spiel der Saison, als der Aufsteiger die Gelb-Schwarzen vor 650 Zuschauern am Rande einer Niederlage hatte. 2:0 führte Finsing bis zur 84. Minute, der Ausgleich fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit. „Das war super unnötig“, erinnert sich Gasda.

Acht Punkte trennen die beiden Mannschaften mittlerweile in der Tabelle. „Es wird am Ende nicht reichen, wenn wir nur daheim punkten. In der Heimtabelle sind wir Vierter, auswärts Stockletzter“, analysiert Finsings Co-Trainer. „Jetzt wird es endlich mal Zeit, dass wir auch auswärts etwas holen. Wir fahren nach Moosinning, um zu gewinnen.“ Gasda hofft, dass seine Mannschaft an die gute Leistung der Vorwoche anknüpfen kann, als bei Srbija München zwar eine 1:3-Niederlage zu Buche stand, die Rot-Weißen aber über weite Strecken sehr gut mithalten konnten.