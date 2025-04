Auswärts nachlegen

Zum Abschluss der Englischen Woche gastiert der 1. FC Saarbrücken am Freitag beim SV Wehen Wiesbaden. Die Partie des 33. Spieltags der Drittliga-Saison 2024/25 wird um 19 Uhr in der BritaArena angepfiffen. Der FCS wird von rund 4500 Anhängern begleitet.

„Die Unterstützung von 4.500 Fans wird

uns helfen. Es ist aber auch eine Verpflichtung, dass wir alles raushauen. Wir hatten das Ziel, sechs Spieltage vor Ende oben dabei zu sein. Jetzt kommt der Schlussspurt. Da werden auch die Nerven eine Rolle spielen“, sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl am Tag vor dem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden am Freitag um 19 Uhr in der BRITA-Arena (Berliner Str.)

Die Gastgeber aus der hessischen Landeshauptstadt benötigen für den Klassenerhalt noch den einen oder anderen Punkt: „Sie hatten einen sehr schwankenden Saisonverlauf. Grundsätzlich verfügen sie über eine richtig gute Mannschaft, die an einem guten Tag jeden Gegner schlagen kann“, sagte Ziehl, der in der finalen Phase der Saison auch auf Abwehrspieler Bjarne Thoelke zählen kann. „Ich habe seit der Winterpause ohne größere Rückschläge trainieren können. Jetzt

werden wir sehen, wie wir die Belastung steuern. Es ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass ich

der Mannschaft helfen kann“, sagte der Innenverteidiger. Im Hinblick auf die Aufstellung ließ sich Ziehl nicht in die Karten blicken. Sebastian Vasiliadis und Sven Sonnenberg werden wieder zum Aufgebot gehören. „Wir werden morgen Vormittag noch einmal trainieren und dann eine Entscheidung treffen. Wir haben viele Optionen“, sagte Ziehl.