Auswärts läuft es für den SV Miesbach einfach besser

Der SV Miesbach hat seine Negativserie beendet: Mit 3:0 holen die Kreisstädter in Töging endlich wieder einen Sieg.

Miesbach – Der SV Miesbach hat seine Negativ-Serie von fünf Spielen ohne Sieg beendet und nach zuletzt zwei Unentschieden beim Auswärtsspiel in Töging endlich wieder einen Erfolg eingefahren. Dieser war am Ende nicht nur leistungsgerecht, sondern in Anbetracht des Endstands von 3:0 auch deutlich. „Der Sieg war verdient und für uns wichtig“, resümiert SV-Coach Hans-Werner Grünwald. „Es war von den Zweikämpfen her, aber auch läuferisch, ein Top-Auftritt. Auswärts läuft es einfach besser.“

Die Anfangsphase gehörte aber erst einmal den Hausherren, die zeigten, dass sie ihre Niederlagen-Serie zu Hause unbedingt beenden wollten. Doch die Miesbacher Defensive um den überragenden Marinus Veit stand sicher und ließ kaum etwas zu. So erlebte SV-Keeper Michael Wiesböck einen ruhigen Freitagabend, da er kaum geprüft wurde. Mit zunehmender Spielzeit fanden die Kreisstädter immer besser in die Begegnung.

Erster Warnschuss nach 15 Minuten

Eine Viertelstunde war gespielt, als der SV den ersten Warnschuss abgab. Florian Hass legte quer und Sean Ertens Abschluss parierte der FC-Torwart. Dann versuchte es Maximilian Wiedmann, verfehlte das Tor aber knapp. Den nächsten Flachschuss von Wiedmann lenkte Tögings Keeper mit den Fingerspitzen stark an den Pfosten. Wie zuvor Töging beim einzigen echten Torschuss der Hausherren scheiterte kurz vor der Pause auch Josef Sontheim aus spitzem Winkel am Außennetz und so ging es torlos in die Kabinen. „Wir waren mit der ersten Halbzeit zufrieden, aber man hat schon in der Pause gemerkt, dass die Jungs mehr wollten“, sagt Grünwald.

Nach einer Stunde scheiterte Drilon Shukaj noch im Abschluss, ehe das 0:1 fiel. Töging verteidigte eine Miesbacher Flanke zu kurz, Erten nahm den Ball an, ließ seinen Gegenspieler aussteigen und schloss ab. Etwas Glück war auch dabei, dass sein Schuss abgefälscht in den Maschen landete. „Das war für uns der Dosenöffner.“ Das Spiel der Miesbacher wurde anschließend immer flüssiger, dann schlug die Stunde des eingewechselten Robert Mündl. Einen Abschlag von Wiesböck verlängerte Wiedmann per Kopf, Mündl hatte spekuliert und vollendete seinen Alleingang mit einem feinen Lupfer zum 0:2. Wenig später pressten die Kreisstädter den Keeper der Hausherren hoch, Mündl kam erneut an den Ball und schob zum 0:3 ein.

Bei der einzigen echten Torchance der Hausherren im zweiten Abschnitt verfehlten die Töginger kurz vor dem Schlusspfiff den Kasten, und so blieb es beim Sieg für die Miesbacher. Die können erst einmal durchschnaufen und sich etwas ins Mittelfeld der Tabelle absetzen.