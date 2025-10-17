Auswärts in Schnaitheim: Dorfmerkingen II will an der Sonne bleiben

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg verspricht Dramatik pur: Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II muss beim Aufsteiger TSG Schnaitheim Farbe bekennen, während die TSG Nattheim den FC Durlangen empfängt und mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen könnte. In Bettringen trifft die heimstarke SG auf die wiedererstarkte SG Heldenfingen/Heuchlingen, während der 1. FC Germania Bargau gegen den TSV Böbingen den Anschluss an die Spitze wahren will. Im Tabellenkeller will die SGM Tannhausen/Stödtlen gegen den FV 08 Unterkochen endlich den zweiten Saisonsieg feiern.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Nach der Niederlage in Schwabsberg will die SG Bettringen zu Hause wieder Stärke zeigen. Gegner SG Heldenfingen/Heuchlingen reist mit dem Rückenwind des 3:2-Erfolgs gegen Bargau an und will den Aufwärtstrend fortsetzen. Beide Teams trennen nur neun Punkte, doch Bettringen kann mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe halten, während die Gäste dringend Zähler gegen den Abstieg brauchen. Angesichts der jüngsten Formkurve gilt Bettringen als Favorit – allerdings weiß Heldenfingen, wie man auch stärkere Gegner ins Wanken bringt.

Bargau hat nach der bitteren 2:3-Niederlage in Heldenfingen einiges gutzumachen. Das Team von Trainer Jörg Haller liegt mit 16 Punkten knapp hinter den Aufstiegsrängen und will nun gegen den TSV Böbingen, der zuletzt Lorch mit 3:1 schlug, wieder in die Spur finden. Die Gäste hingegen sind seit Wochen stabil und stehen nur drei Zähler hinter Bargau – ein Sieg könnte sie in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Beide Mannschaften verfügen über gefährliche Offensivreihen, sodass ein intensives und umkämpftes Derby erwartet wird.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr TSG Nattheim Nattheim FC Durlangen Durlangen 15:00

Für die TSG Nattheim geht es an diesem Sonntag um die Tabellenführung. Nach dem überzeugenden 2:0-Sieg in Unterkochen empfängt der Tabellenzweite den FC Durlangen, der zuletzt knapp mit 0:1 gegen Neuler unterlag. Die Gäste haben in dieser Saison bereits einige enge Spiele bestritten, doch auswärts fehlt bislang die Konstanz. Mit einem Sieg könnte Nattheim die Sportfreunde Dorfmerkingen II überholen – Motivation genug, um die Heimserie weiter auszubauen.

Beide Teams stehen im Mittelfeld und wollen nach zuletzt wechselhaften Leistungen wieder Stabilität finden. Neuler verlor knapp in Durlangen, Hofherrnweiler musste sich in Aalen mit 0:1 geschlagen geben. Die Gastgeber benötigen dringend Punkte, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen, während die TSG-Reserve mit einem Erfolg auf Rang fünf springen könnte. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die mehr Potenzial besitzen, als es die Tabelle derzeit ausdrückt.

Die SGM Tannhausen/Stödtlen steckt mit nur vier Punkten tief im Tabellenkeller und steht unter Zugzwang. Gegen den FV 08 Unterkochen, der in dieser Saison bislang vor allem defensiv überzeugt, wird es eine schwere Aufgabe. Nach dem 0:1 gegen Schnaitheim ist Unterkochen auf Wiedergutmachung aus, während die Gastgeber endlich wieder ein Erfolgserlebnis brauchen. Ein Heimsieg wäre für die SGM gleichbedeutend mit einem Hoffnungsschimmer im Kampf um den Klassenerhalt.

Ein echtes Spitzenspiel erwartet die Zuschauer in Schnaitheim: Der Aufsteiger empfängt den Tabellenführer. Dorfmerkingen II reist mit breiter Brust an, nachdem das Team zuletzt Hüttlingen mit 3:0 besiegte. Doch die TSG Schnaitheim überraschte in Unterkochen mit einem 1:0-Auswärtssieg und will dem Favoriten Paroli bieten. Für Dorfmerkingen steht viel auf dem Spiel – bei einer Niederlage könnte die Tabellenführung an Nattheim gehen.

Nach der klaren Niederlage in Dorfmerkingen will der TSV Hüttlingen zu Hause wieder punkten. Die Gäste aus Schwabsberg-Buch verloren zuletzt gegen Bettringen mit 1:2 und haben den dritten Tabellenplatz im Blick. Hüttlingen ist daheim schwer zu schlagen und kann mit einem Erfolg nach Punkten mit der DJK gleichziehen. Es ist ein richtungsweisendes Duell zweier ambitionierter Mannschaften im oberen Tabellendrittel.