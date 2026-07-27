Auswärts in Manching: Olching muss nur vier Tage später wieder ran

Kerem Kavuk (l.) und Maximilian Hoffmann (r.) vom SC Olching. – Foto: Maximilian Merkl

Der SC Olching spielt am Dienstag um 19.30 Uhr beim SV Manching. Beide Teams kassierten am zweiten Spieltag eine deutliche Niederlage.

Auch die Gastgeber aus dem Landkreis Pfaffenhofen erlebten am zweiten Spieltag einen gebrauchten Tag. Gegen die Regionalliga-Reserve des FC Memmingen setzte es am Freitag eine deutliche 1:4-Heimniederlage. Die Olchinger hatten Memmingen II zum Saisonauftakt noch mit 2:1 bezwungen.

Schlag auf Schlag geht es für den SC Olching in der Landesliga Südwest. Vier Tage nach der herben 0:4-Niederlage beim TSV Aindling haben die Amperstädter bereits die Chance zur Wiedergutmachung. Am Dienstag um 19.30 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Felix Mayer beim SV Manching an.

Nach dem 0:4 in Aindling war Mayer sichtlich bedient. In Manching erwartet der 30-Jährige eine deutliche Leistungssteigerung seiner Mannschaft. „Defensiv und offensiv war das deutlich zu wenig“, sagte er nach der ersten Saisonniederlage. Vor allem das Zweikampfverhalten kritisierte der SCO-Trainer. In nahezu jedem Eins-gegen-eins-Duell waren die Olchinger zweiter Sieger. „Wir sind nur hinterhergelaufen“, sagte Mayer. Auch sonst fehlte es dem Olchinger Spiel an Struktur.

Augenmerk auf Torjäger

Ein besonderes Augenmerk sollte die Olchinger Defensive auf Sebastian Graßl richten. Der 31-Jährige ist so etwas wie die Torgarantie des SV Manching. In den vergangenen beiden Spielzeiten, die sein Team auf den Plätzen fünf und zehn beendete, kam der regionalligaerfahrene Angreifer auf 53 Tore und 29 Vorlagen.

Beim SCO muss Mayer seine Startelf in den kommenden Spielen verletzungs- und urlaubsbedingt etwas umbauen. Der Trainer sieht es sportlich: So können sich andere Akteure aus dem 28 Mann starken Kader empfehlen. (Dirk Schiffner)