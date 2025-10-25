Auswärts in Bruchweiler

Der 13. Spieltag der B-Klasse PS/ZW Ost steht auf dem Programm, der SVE reist zum dritten Mal innerhalb von drei Wochen ins Dahner Tal. Gegner am kommenden Sonntag ist die Mannschaft der SG Bruchweiler.

Für beide Mannschaften ist es ein besonderes Spiel, duellierte man sich in der vergangenen Saison doch lange an der Tabellenspitze und letztlich um die Vizemeisterschaft.

Die Gastgeber, in den beiden letzten Spielzeiten jeweils als Vizemeister denkbar knapp am Aufstieg vorbei geschrammt, konnten sich vor der Saison nochmals mit zwei landesligaerfahrenen Spielern verstärken und galten eigentlich als der Meisterschaftsfavorit schlechthin. Aber personelle Probleme machten diesem Vorhaben schnell einen Strich durch die Rechnung. Ähnlich wie beim SVE ist die Qualität der Bruchweilerer Mannschaft unbestritten.

Aber für beide Teams wird es in diesem Jahr nicht für ganz nach vorne reichen. Die Gastgeber stehen derzeit mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 27:20 auf Platz acht in der Tabelle. Beste Torschützen sind bisher Alexander Zeitz mit 8 Toren und Petru-Adrian Balea mit 7 Buden. Beim SVE erinnert man sich nur ungern an das letzte Gastspiel in Bruchweiler.