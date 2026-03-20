Auswärts im Mordloch

18. Spieltag in der C-Klasse PS/ZW Ost, die Mannschaft des SV Erlenbrunn tritt auswärts an beim Pirmasenser Sportverein. Die zweite Mannschaft des SVE war in den letzten Wochen personell stark gebeutelt, aber sie wirft alles in die Waagschale, was die Mannschaft zu bieten hat. In den letzten Spielen gab es mehrere sehr knappe Niederlagen, weshalb die Mannschaft im Mordloch wieder punkten möchte. Sie trifft auf einen Gegner, der es sehr schwer einzuschätzen ist. Die Ergebnisse lassen oft keine Schlüsse auf die stärke der Mannschaft zu. An einem guten Tag kann die Mannschaft des PSV starke Gegner schlagen. Aber oft schafft es das Team auch nicht das Ganze über die Ziellinie zu bringen. Die Mannschaft des SVE reist mit dem Ziel an zählbares mit nach Hause zu nehmen. Die Mannschaft des PSV liegt in der Tabelle auf dem elften Platz mit bisherigen 14 Punkten und einem Torverhältnis von 25:57. Bester Torschütze ist Felix Heidelberg mit 6 Toren. Das Spiel in der Vorrunde konnte der SVE knapp und etwas glücklich mit 1:0 gewinnen.