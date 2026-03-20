Auswärts gefordert: Vaihingen will gegen Bonlanden auf der 1 bleiben

Für den VfL Oberjettingen geht es als Schlusslicht mit nur fünf Punkten längst um Schadensbegrenzung, und die jüngsten Ergebnisse mit einem 2:5 gegen den ASV Botnang und einem 1:5 beim SV Vaihingen haben die prekäre Lage noch einmal unterstrichen. Der TSV Jahn Büsnau reist dagegen mit Rückenwind an, gewann zuletzt 3:2 gegen den TSV Dagersheim, spielte zuvor 1:1 in Deckenpfronn und verlor davor nur knapp 1:2 in Musberg. Als Dritter mit 33 Punkten und 51 Toren bringt Büsnau die deutlich stärkere Ausgangsposition mit, zumal schon das Hinspiel am 2. Spieltag mit 4:1 an den Aufsteiger ging. Für Oberjettingen wäre alles andere als ein Punktgewinn ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Bonlanden SV Bonlanden SV Vaihingen SV Vaihingen 15:00 PUSH

Der SV Bonlanden geht als Achter mit 25 Punkten in dieses Heimspiel, hat aber mit dem 4:2 gegen TV Darmsheim und dem 2:1 beim VfL Herrenberg gezeigt, dass diese Mannschaft an einem guten Tag jedem Gegner wehtun kann. Nun kommt mit dem SV Vaihingen der Tabellenführer, der nach dem überraschenden 1:3 in Deckenpfronn sofort mit einem klaren 5:1 gegen Oberjettingen reagierte und schon zuvor beim 4:0 in Dagersheim seine Klasse demonstrierte. Vaihingen steht bei 34 Punkten, Bonlanden sieben Zähler dahinter – es ist also auch tabellarisch ein Duell mit Gewicht, weil der Spitzenreiter keinen weiteren Ausrutscher gebrauchen kann. Das Hinspiel gewann Vaihingen am 2. Spieltag mit 3:2, und auch diesmal deutet vieles auf eine intensive, enge Partie hin.

Die SpVgg Holzgerlingen hat sich mit zwei starken Ergebnissen zurückgemeldet: Auf das 1:2 gegen den VfL Herrenberg folgte ein bemerkenswertes 3:2 beim TV Darmsheim, zuvor hatte Holzgerlingen allerdings auch beim 1:3 in Cannstatt Punkte liegen lassen. Der ASV Botnang reist als Vierter mit 31 Punkten an und holte aus den vergangenen drei Spielen sechs Punkte – auf das überraschende 2:5 gegen Dagersheim folgten ein 5:2 gegen Oberjettingen und ein 3:1 gegen Bonlanden. Beide Mannschaften trennen in der Tabelle nur sechs Punkte, weshalb dieses Duell für die obere Tabellenhälfte besonderes Gewicht besitzt. Das 2:2 aus dem Hinspiel unterstreicht, dass hier wieder ein enges Spiel mit viel Intensität zu erwarten ist.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Rohrau SV Rohrau TV Darmsheim TV Darmsheim 15:00 live PUSH

Der SV Rohrau steht mit 24 Punkten im unteren Mittelfeld, doch die jüngsten Ergebnisse schwanken stark: Nach dem 1:1 in Echterdingen setzte es ein 1:2 gegen Cannstatt, ehe zuletzt ein 3:3 beim VfL Herrenberg zumindest wieder ein kleiner Schritt nach vorn war. TV Darmsheim ist als Zweiter mit 33 Punkten mittendrin im Aufstiegsrennen, musste zuletzt aber einen Dämpfer beim 2:3 gegen Holzgerlingen hinnehmen, nachdem zuvor in Bonlanden 2:4 verloren wurde und davor ein klares 6:2 gegen Oberjettingen gelungen war. Für Darmsheim ist diese Partie deshalb fast schon ein Pflichtspiel, weil der Abstand zur Spitze minimal ist und jeder Ausrutscher sofort bestraft werden kann. Das Hinspiel gewann Darmsheim am 2. Spieltag mit 3:1, Rohrau wird jedoch auf seine robuste Heimstärke setzen.

TV Echterdingen II hat mit dem 2:1 bei der Spvgg 1897 Cannstatt und dem 2:2 in Nufringen nach der Winterpause wieder Argumente gesammelt und steht mit 31 Punkten auf Rang fünf mitten im Rennen um die Spitzengruppe. Der VfL Herrenberg reist mit 24 Punkten als Elfter an, hat aber aus den vergangenen drei Partien fünf Zähler geholt – 3:3 gegen Rohrau, 2:1 gegen Holzgerlingen und zuvor ein 1:2 gegen Bonlanden. Das Hinspiel gewann Herrenberg am 2. Spieltag mit 3:1, was dieser Partie zusätzlich eine sportliche Schärfe gibt. Für Echterdingen II wäre ein Heimsieg wichtig, um den Anschluss an Darmsheim, Büsnau und Botnang nicht zu verlieren.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Nufringen SV Nufringen Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt 15:00 PUSH

Der SV Nufringen hat sich mit vier Punkten aus den vergangenen beiden Spielen etwas Luft verschafft, doch das 0:3 in Musberg am vergangenen Spieltag hat erneut gezeigt, wie fragil die Lage des Tabellen-14. mit 17 Punkten bleibt. Die Spvgg 1897 Cannstatt fährt als Sechster mit 30 Punkten nach Nufringen, gewann zuletzt in Rohrau 2:1, verlor dann 1:2 gegen Echterdingen II und hat damit weiterhin die obere Tabellenhälfte fest im Blick. Schon das Hinspiel hatte einiges zu bieten, als Cannstatt am 2. Spieltag mit 5:3 gewann. Für Nufringen ist es ein wichtiges Heimspiel im Kampf um Distanz zur Abstiegszone, für Cannstatt die Chance, den Druck auf die Spitzengruppe hochzuhalten.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Deckenpfronn Deckenpfronn TSV Musberg TSV Musberg 15:00 PUSH

Der SV Deckenpfronn ist mit 25 Punkten Neunter und hat sich zuletzt eindrucksvoll zurückgemeldet: Nach dem 3:1 gegen den Spitzenreiter SV Vaihingen folgte ein 2:1 bei Croatia Stuttgart, davor stand ein 1:1 gegen den TSV Jahn Büsnau. Der TSV Musberg ist Siebter mit 28 Punkten und ebenfalls stabil unterwegs, gewann 2:1 in Büsnau, 1:0 gegen Croatia Stuttgart und zuletzt 3:0 gegen Nufringen. Es ist damit ein Duell zweier formstarker Mannschaften, die beide mit einem weiteren Sieg die Spitzengruppe im Blick behalten können. Das Hinspiel entschied Musberg am 2. Spieltag mit 1:0 für sich, diesmal wirkt die Ausgangslage offener.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Dagersheim Dagersheim Croatia Stuttgart Croatia Stgt 15:00 PUSH

Für den TSV Dagersheim ist die Lage als Vorletzter mit zehn Punkten ernst, doch der überraschende 5:2-Erfolg beim ASV Botnang hat gezeigt, dass sich diese Mannschaft noch nicht aufgegeben hat; danach folgten allerdings ein 0:4 gegen Vaihingen und ein unglückliches 2:3 in Büsnau. Croatia Stuttgart steht mit 18 Punkten auf Rang 13 und damit ebenfalls im gefährdeten Bereich, sammelte zuletzt aber ein 1:0 in Musberg und ein 1:2 gegen Deckenpfronn nach dem starken 3:0 gegen Nufringen. Damit ist es ein direktes Duell im Tabellenkeller, das für beide Mannschaften weit mehr als nur drei Punkte wert ist. Das Hinspiel am 2. Spieltag endete 1:1, und vieles spricht auch diesmal für eine Partie, in der Nervenstärke und Fehlervermeidung entscheidend werden.

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