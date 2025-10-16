Auswärts-Flutlichtspiel: AKM siegreich– Dreifach-„Reiß“ (1:3)

Unter Flutlicht und vor engagierter Kulisse feierte SV AKM Köln am 9. Spieltag der Kreisliga D3 einen verdienten 3:1-Auswärtserfolg beim 1. FSV Köln II. Damit festigt die Mannschaft von Cheftrainer Öztürk Sagol ihren Platz im oberen Tabellenfeld und bleibt weiter auf Erfolgskurs.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Reimund Reiß AKM Köln in der 30. Minute mit dem Ausgleichstreffer zurück ins Spiel. Kurz vor der Pause schlug er erneut zu und drehte die Partie mit seinem zweiten Treffer (41‘) zugunsten der Gäste. In der zweiten Halbzeit blieb AKM konzentriert, verteidigte diszipliniert und setzte in der 75. Minute durch Toni Reiß den entscheidenden Schlusspunkt zum 1:3-Endstand.

Trainer Öztürk Sagol zeigte sich nach der Partie zufrieden:

„Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die Jungs haben das gut gemacht und diszipliniert umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“

Mit dem Sieg behauptet SV AKM Köln den zweiten Tabellenplatz und geht mit breiter Brust ins kommende Topspiel.

Am Sonntag wartet bereits das nächste Highlight – das Gigantenduell gegen JSV II, bei dem AKM seine starke Serie fortsetzen will.