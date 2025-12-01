Auswärts-Durststrecke des SV Budberg hält in Mintard an

Die Wilke-Elf droht in der Landesliga den Anschluss nach ganz oben allmählich zu verlieren. Bei der 1:2-Niederlage führen Abwehrschnitzer zu den Gegentoren.
Der SV Budberg tut sich auf fremden Platz in der Landesliga weiter schwer und blieb im vierten Auswärtsspiel hintereinander sieglos. Das Duell bei BW Mintard ging unglücklich verloren. Der SVB verspielte eine Führung und ging mit 1:2 (1:1) als Verlierer vom Platz.
Im Vergleich zum 3:2-Heimsieg gegen Essen-Schönebeck veränderte Tim Wilke seine Startelf auf drei Positionen, anders als im Kreispokal waren es sogar sechs Neue. Tim Beerenberg, Mike Terfloth und Lennart Hahn ersetzten Kapitän Jan Luca Häselhoff, Laurin Severith und Jeremy Umberg. Der SVB erwischte nicht unbedingt den besseren Start, ging aber nach 22 Minuten durch den zweiten Saisontreffer von Alessandro Hochbaum in Führung. Der Mittelfeldmann staubte einen Kopfball nach einer Flanke von Felix Weyhofen zum 1:0 ab.
In der vierten Minute der Nachspielzeit in Halbzeit eins leistete sich Luis Weyhofen einen folgenschweren Abwehrfehler, den Lukas Mühlenfeld eiskalt ausnutzte. Nach einer Stunde war der Offensivmann wieder zur Stelle, die Mülheimer drehten die Partie. Ausschlaggebend war der zweite katastrophale Aussetzer des Nachmittags – diesmal von Innenverteidiger Terfloth, der sich nach einem guten Tackling verschätzte und den eingelaufenen Stürmer beim Rückpass komplett übersehen hatte.
Die Gäste waren gefordert, bekamen einen nur drei Minuten später gegebenen, klaren Elfmeter vom Schiedsrichter-Assistenten wieder aberkannt. Eine kuriose Entscheidung. Florian Mordt traf per Kopf noch den Pfosten (70.). Kurz vor Schluss blieb die Pfeife des Unparteiischen, der auch noch zwei Gelbe Karten Richtung Budberger Bank verteilte, erneut stumm, als Weyhofen im Strafraum abgeräumt wurde.
„Wir haben die blutleere Vorstellung aus Moers vergessen lassen, eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gemacht, uns am Ende aber selbst geschlagen. Bis auf die Fehler waren wir defensiv stabil, hatten unsere Möglichkeiten, auch wenn wir sicher noch besser Fußball spielen können. So stehen wir am Ende mit leeren Händen da “, ärgerte sich Trainer Wilke. Doppeltorschütze Mühlenfeld flog in der Nachspielzeit wegen eines harten Foulspiels noch mit glatt Rot vom Platz.
Der SVB rutschte auf Rang sechs ab und droht den Anschluss nach ganz oben allmählich zu verlieren. Sechs Punkte trennen die Schwarz-Weißen schon vom Aufstiegsrelegationsplatz. Am kommenden Sonntag geht es mit dem letzten Heimspiel des Jahres gegen den GSV Moers weiter. Es spielten: Anders; L. Weyhofen (61. Ueberfeld), Beerenberg (78. Dagdemir), Terfloth, Eckhardt, Egging, Hochbaum (78. Umberg), Mordt (73. Nowak), Hahn, F. Weyhofen, Paul.