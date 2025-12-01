Auswärts läufts nicht beim SV Budberg – Foto: Ulrich Laakmann

Auswärts-Durststrecke des SV Budberg hält in Mintard an Landesliga, Gruppe 2: Die Wilke-Elf droht den Anschluss nach ganz oben allmählich zu verlieren.

Die Wilke-Elf droht in der Landesliga den Anschluss nach ganz oben allmählich zu verlieren. Bei der 1:2-Niederlage führen Abwehrschnitzer zu den Gegentoren.

Gestern, 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard BW Mintard SV Budberg SV Budberg 2 1 Abpfiff + Video Budberg verspielt die Führung Der SV Budberg tut sich auf fremden Platz in der Landesliga weiter schwer und blieb im vierten Auswärtsspiel hintereinander sieglos. Das Duell bei BW Mintard ging unglücklich verloren. Der SVB verspielte eine Führung und ging mit 1:2 (1:1) als Verlierer vom Platz.

Im Vergleich zum 3:2-Heimsieg gegen Essen-Schönebeck veränderte Tim Wilke seine Startelf auf drei Positionen, anders als im Kreispokal waren es sogar sechs Neue. Tim Beerenberg, Mike Terfloth und Lennart Hahn ersetzten Kapitän Jan Luca Häselhoff, Laurin Severith und Jeremy Umberg. Der SVB erwischte nicht unbedingt den besseren Start, ging aber nach 22 Minuten durch den zweiten Saisontreffer von Alessandro Hochbaum in Führung. Der Mittelfeldmann staubte einen Kopfball nach einer Flanke von Felix Weyhofen zum 1:0 ab. In der vierten Minute der Nachspielzeit in Halbzeit eins leistete sich Luis Weyhofen einen folgenschweren Abwehrfehler, den Lukas Mühlenfeld eiskalt ausnutzte. Nach einer Stunde war der Offensivmann wieder zur Stelle, die Mülheimer drehten die Partie. Ausschlaggebend war der zweite katastrophale Aussetzer des Nachmittags – diesmal von Innenverteidiger Terfloth, der sich nach einem guten Tackling verschätzte und den eingelaufenen Stürmer beim Rückpass komplett übersehen hatte.