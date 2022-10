+++ Auswärts Dreier für den TSV +++

Der TSV Neumarkt-Sankt Veit hatte das ganze Spiel über mehr Spielanteile als der TV Altötting und verdiente sich den Sieg dadurch auch. Es war jedoch nicht so, dass der TVA an die Wand gespielt wurde. Insgesamt war das Spiel arm an Strafraumaktionen. In der ersten halben Stunde war der Distanzschuss von Altöttings Raphael Just die einzige nennenswerte Torchance. Der verfehlte das Neumarkter Tor aber nur sehr knapp. In der 33. Minute war es wieder der TVA, der gefährlich wurde. Nach Zuspiel von Aysen Raad kam Arton Salihi aus 10 Meter und spitzem Winkel zum Abschluss, doch Stephan Kumpfmüller parierte den Schuss. Im Gegenzug legte Florian Sporrer nach einem Konter auf Florian Gruber im Strafraum ab, doch der traf den Ball nicht richtig und vergab die fast Hundertprozentige aus 10 Metern. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wäre Georg Reiter beinahe die Führung für Neumarkt gelungen. Martin Giftthaler verlängerte eine Flanke von Andreas Hirschberger per Kopf auf Reiter, der den Ball mit seinem Scherenschlag an die Querlatte setzte.

Auch nach dem Seitenwechsel stand die Neumarkter Defensive sicher, und ließ kaum Chancen für die Heimelf zu. Der Führungstreffer in der 60. Minute für Neumarkt entstand auch in der Defensive. Bei einem Konter leitete Hirschberger den Ball auf Reiter weiter, der von der Mittellinie auf Altöttings Torwart Louis Peters zusteuerte und den Ball aus knapp 20 Meter an ihm vorbei platziert ins linke Eck schoss.

Drei Minuten später kam Florian Gruber zentral vor dem Altöttinger Tor nach einem schönen Spielzug über Reiter und Hirschberger einen Schritt zu spät und verpasste das 0:2. Den Torschrei hatte der Altöttinger Anhang in der 83. Minute auf den Lippen. Maximilian Niederhofer spielte einen Ball gegen die Laufrichtung von Kumpfmüller und so rollte er an den Innenpfosten und anschließend die Torlinie entlang. Hier konnte Kumpfmüller den Ball dann sichern.