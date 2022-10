+++ Auswärts Dreier für den TSV +++

Nach dem Seitenwechsel bereitete Georg Reiter seinen Treffer vor. In der 50. Minute und drei Minuten später prüfte er, nach schönem Zuspiel und gekonnter Einzelaktion, die Qualitäten Gergyes, der dabei noch als Sieger hervorging. In der 54. Minute ließ Reiter dem Neuöttinger Torwart keine Chance mehr. Mit seinem Hammer aus 15 Meter ins lange Eck, nach schöner Körpertäuschung erhöhte er auf 0:3.

Zu diesem Zeitpunkt führte Neumarkt bereits mit 0:1. Nach einem Angriff in der 4. Minute über die rechte Seite kam der Ball von Georg Reiter über Martin Hofbauer zu Florian Sporrer. Sporrer, der in der ersten Minute nur den Pfosten traf, zielte nun besser und traf mit seiner Direktabnahme aus 12 Meter halbhoch ins lange Eck. Nach der schnellen Führung ließ Neumarkt dem TSV Neuötting kaum Luft zum atmen und trug ihre Angriffe ununterbrochen vor. Eine frühzeitige Entscheidung verhinderte vor allem Neuöttings Spielertrainer Manuel Kagerer, der mit seinen Rettungsaktionen in Liberomanier alles abräumte. Zweimal klärte Kagerer für den bereits geschlagenen Gergye auf der Linie. Machtlos war Kagerer jedoch in der 36. Minute beim Treffer von Hans Friesen. Neumarkts Kapitän Matthias Spirkl setzte in der gegnerischen Hälfte nach und spielte den Ball zu Friesen. Der zog direkt ab und traf aus 11 Meter ins kurze Eck.

Beide Mannschaften mussten auf einige Stammkräfte verzichten. Der TSV Neumarkt-Sankt Veit konnte dies jedoch besser kompensieren. Auf Neuöttinger Seite stand neben Torwart Richard Gergye auch der Ersatztorwart Dennis Wieland in der Startaufstellung. Als Dominik Kraus in der 9. Minute bereits ausgewechselt werden musste, kam mit Jannik Groß auch noch der zweite Ersatzkeeper aufs Feld.

Nur vier Minuten später verkürzte Noah Vlaho auf 1:3. Nach einem Foul zentral vor Neumarkts Strafraum erkannte Schiedsrichter Franz Romig Vorteil und ließ das Spiel weiterlaufen. Dadurch konnte Sebastian Ainhirn Vlaho bedienen und der hatte wenig Mühe, den Ball im kurzen Eck unterzubringen. Das Spiel schien trotzdem entschieden. Zu deutlich war die Überlegenheit der Hampe-Elf, die auch in der zweiten Halbzeit eine hohe Anzahl an Torchancen kreierte. In der 76. Minute erhöhte Neumarkt zudem noch auf 1:4. Nach einem Dribbling von Andreas Hirschberger über die rechte Seite in den Strafraum spielt er den freistehenden Florian Gruber an. Der hatte Zeit den Ball anzunehmen und ihn aus 12 Meter unter die Latte zu schießen.

Mit der zweiten Torchance in diesem Spiel kamen die Hausherren zu ihrem zweiten Treffer. Nach einem Fehlpass im Aufbauspiel kam Ersatzkeeper Dennis Wieland an den Ball und konnte unter Bedrängnis auf 2:4 verkürzen. Der letzte Aufreger gehörte ebenfalls den Neuöttingern. Nach einem schönen Angriff über die linke Seite hämmerte Alexander Holzleitner den Ball an die Unterkante der Querlatte. Von da sprang der Ball jedoch zurück ins Feld und das Spiel endete mit 2:4.

Neuötting musste dadurch das erste Mal seit dem 3. Spieltag das Spiel als Verlierer verlassen. Neumarkt hingegen konnte den Kontakt zur Spitze wahren.