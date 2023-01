Auswärts beim SC Verl gefordert 1.FC Saarbrücken: Rückrundenauftakt in Paderborn gegen Verl

Zum Rückrundenstart steht für den 1. FC Saarbrücken eine weitere

Auswärtsreise an. Am Samstag um 14 Uhr treten die Blau-Schwarzen in

Paderborn (Home-Deluxe-Arena, Paderborner Str.) beim gastgebenden SC Verl an.

Der 1. FC Saarbrücken startet mit dem Auswärtsspiel beim SC Verl in die Rückrunde. Das Spiel findet in der Home-Deluxe-Arena in Paderborn (Paderborner Str.) statt. Die Gastgeber stehen mit 24 Zählern auf dem zwölften Tabellenplatz und

erkämpften sich zuletzt ein 1:1 in der Schlussminute gegen Rot-Weiss Essen.

„Sie haben in der Vergangenheit sehr oft Rückstände wieder ausgeglichen. Das

zeigt, über welche Mentalität diese Mannschaft verfügt. Der SC Verl ist ein Team

mit einem klaren Plan. Sie legen viel Wert auf fußballerische Inhalte und haben

gezeigt, dass sie jeder Mannschaft das Leben schwer machen können. Sie

haben beim Tabellenführer Elversberg gewonnen, das sagt viel über die Qualität

aus“, erklärte Trainer Rüdiger Ziehl. Doch nach dem souveränen 2:0-Erfolg bei Viktoria Köln ist die Zuversicht im

blau-schwarzen Lager groß. „Wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, nach

einem schwächeren Spiel sofort den Schalter umzulegen. Sowohl gegen Duisburg als auch gegen Köln haben wir aber zu viele Chancen liegen lassen.

Daran müssen wir ansetzen“, sagte Ziehl. Verteidiger Boné Uaferro, der in Köln seinen dritten Saisontreffer erzielte,

forderte von seinem Team volle Konzentration. „Gegen Duisburg sind wir für

Nachlässigkeiten bitter bestraft worden. Diese enge Liga verzeiht kaum einen

Fehler. Wer glaubt, dass man Verl im Vorbeigehen besiegt, der täuscht sich

gewaltig. Sie spielen einen guten Fußball und suchen den Weg zum Tor. Wir

müssen von Beginn an hellwach sein und robust dagegen halten.“ In personeller Hinsicht ließ sich Ziehl noch nicht in die Karten blicken. „Wir warten

die letzten Trainingseinheiten ab und werden in der einen oder anderen

Personalie situativ entscheiden.“