Auswärts beim FC Töging: Weiteres Kellerduell für Bruckmühl

Für Bruckmühl steht das nächste wichtige Duell an. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Der SV Bruckmühl reist am 25. Spieltag der Bezirksliga Ost zum nächsten Kellerduell. Anpfiff beim FC Töging ist am Samstag um 14 Uhr.

Der SVB liegt vor dem 25. Spieltag auf Tabellenplatz neun und hat damit drei Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz. Zudem warten in den verbleibenden sechs Partien vier direkte Duelle mit Konkurrenten um den Nicht-Abstieg. Somit hat das Team rund um Kapitän Patrick Kunze alles in der eigenen Hand. Allerdings haben vier von acht Teams, die derzeit hinter den Bruckmühlern stehen, noch mindestens ein Nachholspiel.

Bruckmühl – „Nach dem Kellerduell ist vor dem Kellerduell“ lautet das Motto für den SV Bruckmühl im Saisonendspurt der Bezirksliga Ost. Noch sechs Spieltage stehen bis zur Sommerpause an. Im Kampf um den Klassenerhalt hat der Klub aus dem Mangfalltal auf dem Papier mit die besten Chancen.

Die Formkurve des Teams aus dem bayerischen Chemiedreieck ist äußerst wechselhaft. Nach der Winterpause gab es in acht Spielen vier Niederlagen, zwei Siege und zwei Unentschieden – beide zuletzt gegen den TSV Dorfen und den SV Miesbach. Am zurückliegenden Spieltag kassierte Töging sogar erst in der Nachspielzeit den Ausgleich und verpasste somit zwei ganz wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Nach dem Sieg im letzten Kellerduell gegen den TSV Zorneding am vergangenen Wochenende geht der SVB auch noch mit Selbstvertrauen in das nächste beim FC Töging. Der FCT wollte auch in dieser Saison zurück in die Landesliga, liegt vor dem Saisonfinish jedoch auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz. Dabei haben die Töginger mit unter anderem Christian Wallisch, Ruslan Klimov, Ex-Manchester-City-Talent Pascal Kpohomouh und Romuald Lacazette, Cousin von Alexandre und Ex-Zweitliga-Profi, durchaus bekannte Namen in ihren Reihen.

Gegen direkte Konkurrenten präsentierte sich die Mannschaft von Coach Robert Berg nach dem Restart im Frühjahr am besten. So gab es Siege gegen den TSV Ebersberg und TSV Ebersberg und nur gegen den TSV Ampfing eine Pleite.

SV Bruckmühl erwartet spielfreudigen FC Töging

An das Hinspiel will in Bruckmühl keiner mehr denken. Damals führte der SVB bis in die Schlussphase mit 2:0 und musste mit der letzten Aktion noch den Ausgleichstreffer hinnehmen. Das Ergebnis ist für Trainer Mike Probst, der im Vergleich zum Sieg gegen Zorneding ein ganz anderes Spiel erwartet, Warnung genug: „Es war klar, dass wir investieren und das Spiel machen müssen. Das wird in Töging nicht so sein. Auf einem solchen Platz wie heute ist die verteidigende Mannschaft immer im Vorteil. In Töging wird das Spiel einen ganz anderen Charakter haben.“

Ein fast noch wichtigeres Spiel hat die zweite Mannschaft des SV Bruckmühl zeitgleich vor der Brust. Im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisklasse reist die Mannschaft von Erich Dreher und Charly Kunze zum Tabellenletzten TSV Brannenburg.

Kellerduell auch für SV Bruckmühl II

Für den Kreisliga-Absteiger geht es bereits um alles. Bei zehn Punkten Rückstand auf die Relegationsplätze brauchen die Brannenburger eigentlich noch ein Wunder, um doch nicht direkt abzusteigen. Drei Punkte im Kellerduell gegen Bruckmühl wären ein Anfang.

Diese Zähler braucht auch der SVB II dringend, der sich mit 16 Punkten vor dem 19. Spieltag auf dem ersten Relegationsplatz befindet. Nur ein Punkt beträgt der Rückstand auf die gesicherten Plätze.

C-Klasse: Dritte gegen SC Pullach am Freitag

Am vergangenen Spieltag musste das Dreher/Kunze-Team eine bittere Last-Minute-Niederlage gegen Topteam SV Riedering hinnehmen. Dabei wären, vor allem nach der chancenreichen ersten Halbzeit, sogar drei Punkte drin gewesen. Mit dem fünften Saisonsieg könnte nun der Sprung auf die Nicht-Abstiegszone nachgeholt werden. Anpfiff in Brannenburg ist am Samstag um 15 Uhr.

Den Dreier-Auswärtsspieltag der Herren eröffnet die Dritte bereits am Freitag. Da geht es in der C-Klasse als Vorletzter um Letzten, dem SC 03 Pullach. Der SVB III hat vier Punkte auf dem Konto, die Hausherren sind noch sieglos und haben zwei Zähler gesammelt. Im Hinspiel trennten sich die beiden Teams 2:2. Anpfiff in Kolbermoor ist um 19:30 Uhr. (Alexander Nikel)