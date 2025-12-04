Auswärts beim Aufsteiger: SVW vor Pflichtaufgabe in Wetschen

Am Samstag steht für den SV Wilhelmshaven der 18. Spieltag in der Oberliga Niedersachsen auf dem Programm. Um 14:00 Uhr tritt die Mannschaft von David Jahdadic beim Aufsteiger TSV Wetschen im Landkreis Diepholz an. Nach dem souveränen 4:0-Heimsieg gegen den FC Verden 04 will der SVW die aktuelle Form bestätigen – und mit einem Auswärtssieg weiter Druck auf die Tabellenspitze ausüben.

Mit 29 Punkten aus 14 Spielen rangiert der SV Wilhelmshaven auf Platz drei der Tabelle – punktgleich mit dem Zweiten Atlas Delmenhorst und nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Germania Egestorf-Langreder. Zuletzt zeigte die Mannschaft beim Heimsieg gegen Verden eine reife und effiziente Leistung. Die Tore erzielten Tim Rister (2), Valeriu Gaiu und Rhys-Bernad Pufong.

Ganz anders stellt sich die Situation beim TSV Wetschen dar: Der Aufsteiger steht mit zwölf Punkten auf dem 14. Tabellenplatz und ist seit fünf Spielen sieglos. Dennoch warnt Teamchef Jahdadic vor Nachlässigkeit: „In dieser Liga gibt es keine leichten Gegner.“

Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison ging am 10. August mit 3:1 an den SV Wilhelmshaven. Gaiu, Bank und Pierre sorgten damals im Jadestadion für die Treffer der Gastgeber, während Moritz Raskopp für Wetschen traf – ein Name, den man auch am Samstag im Auge behalten muss. Mit bereits zehn Toren gehört Raskopp zu den gefährlichsten Angreifern der Liga und belegt aktuell Rang zwei der Torschützenliste.

Personal und Perspektive

Nach dem Abgang von Luca Kemna und der Verpflichtung von Nikolaos Koliofoukas ist die Torwartfrage beim SVW geklärt. Koliofoukas überzeugte bei seinem Debüt gegen Verden mit Ruhe und Präsenz. Auch personell ist die Breite im Kader gegeben: Spieler wie Gottschling, Roga oder Pierre bieten dem Trainerteam in der Tiefe Qualität.

Ein Sieg in Wetschen wäre nicht nur wichtig für die Tabelle, sondern auch im Hinblick auf das anstehende Spitzenspielprogramm. Schon am kommenden Wochenende trifft Wilhelmshaven auf den Heeslinger SC – ein Duell, das möglicherweise direkt in den Aufstiegskampf hineinwirkt.

Der SV Wilhelmshaven geht als Favorit ins Auswärtsspiel beim TSV Wetschen – doch gerade in der Oberliga sind Spiele gegen abstiegsbedrohte Teams oft besonders unangenehm. Mit der nötigen Konzentration und einer Wiederholung der zuletzt gezeigten Effizienz sollte der SVW aber gute Chancen haben, den nächsten Dreier einzufahren. Die Ausgangslage spricht für die Jahdadic-Elf – die Umsetzung wird, wie so oft, auf dem Platz entschieden.