Auswärts bei pu ktgleichen Borussen

Für die A-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken geht es derzeit Schlag auf S höag. "Wir haben am Mittwoch erst in Andernach gespielt und uns dort trotz der 1:3-Niedeelage gut präsentiert. Wir gingen sogar in Führung, konnten dann in der Schlussphase aber eine Niederlage nicht verhindern. Trotzdem können wir zufrieden sein, wir wollen diese Herausforderungen, auch gegen körperlich stärkere Gegnerinnen, solange wir es vom Ergebnis her in Grenzen halten. So wird es auch am Samstag bei Borussia Mönchengladbach sein, die derzeit mit uns punktgleich sind. Leider fehlt uns Hannah Dietrich, die mit Luxemburg im Länderspieleinsatz ist", sagte Trainer Tobias Grimm am Freitag. Die Saarbrückerinnen reisen als Siebter an den Niederrhein, die Mönchengladbachcherinnen sind punktgleich Fünfter. In Andernach traf Chelsea Agyei zur FCS-Führung (10.), ElinorSchneider (61.), Vanessa Ademoye (71.) und Kira Mehnert drehten die Begegnung noch.