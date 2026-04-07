Auswärterfolg in Leipheim für die SGBM 2

Am Osterwochenende musste die SGBM2 gleich zwei Mal auswärts antreten. Dabei traf man am Oster Sonntag auf Leipheim 2. Die Heimmannschaft verstand es von Beginn an die Gäste unter Druck zu setzen und erarbeiteten sich dabei erste große Möglichkeiten. So konnte SGBM 2 Keeper T. Lang mit einer Parade nur knapp das 1:0 verhindern. Kurz darauf rettete M. Seifried vor dem Einschuss bereiten Leipheimer Stürmer. In den ersten Minuten musste man also froh sein, nicht in Rückstand zu geraten. Danach bekam die Gäste Defensive das Spiel besser in Griff und so fiel zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend das 0:1 durch P. Teichmann (12.). Kaum zwei Minuten später erhöhte wiederum P. Teichmann nach schöner Kombination auf 0:2 (14.). Trotz des nun sicheren Vorsprungs blieb das Spiel dennoch weiter unruhig und Leipheim wusste durch Konter gefährlich zu werden.

Bestrebt die Entscheidung endgültig herbeizuführen erzielte D. Bogazköy nach Vorarbeit von P. Teichmann das 0:3 (50.). Wer nun dachte, die Heimmannschaft würde aufgeben, sah sich getäuscht. A. Karimi nützte eine Nachlässigkeit in der SGBM 2 Hintermannschaft und verkürzte auf 1:3 (55.). Aber die Gäste gaben wiederum sofort eine Antwort: Ein verunglückter Seitenwechsel von S. Bauer wurde von R. Lang gut verlängert und M. Seifried „stoppte“ den Ball wunderschön über den Leipheimer Keeper hinweg (60.). Danach plätscherte das Spiel mit vereinzelten Chancen dahin, ehe erneut P. Teichmann mit seinem dritten Treffer den Endstand von 1:5 herstellte (78.). Die SGBM 2 zeigte in Phasen ein gutes Spiel, benötigte aber wieder gefährliche 10 Minuten, um ins Spiel zu kommen.