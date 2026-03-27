Ausverkauftes Halbfinale: Wichtige Hinweise für Fans in Bocholt

Die Fans des 1. FC Bocholt blicken auf das Halbfinale – Foto: IMAGO / HMB-Media

Im praemium Park am Hünting kommt es am Samstagnachmittag zum Niederrheinpokal-Halbfinale zwischen dem 1. FC Bocholt und dem Drittligisten MSV Duisburg. Der Regionalligist veröffentlichte im Vorfeld die wichtigsten Informationen für das anstehende Duell.

Die Partie ist restlos ausverkauft, der Zweitmarkt ist aufgrund des Offline-Only-Verkaufs nicht aktiv. Die Tageskassen bleiben zudem am Spieltag geschlossen.

Die Stadionöffnung beginnt ab 13:00 Uhr. Der FC bittet daher um eine frühzeitige Anreise, damit aufgrund der strengen Einlasskontrollen durch den Sicherheitsdienst trotzdem alle Fans pünktlich im Stadion sind.

Anreise und Einlass

Am Spieltag kommt es zu Verkehrseinschränkungen rund um den praemium Park am Hünting. Die Moddenborgstraße zwischen "Am Hünting" und der "Alffstraße" wird gesperrt, allerdings auch die Alffstraße wird zwischen dem Hemdener Weg und dem Bussardweg nicht befahrbar sein.

Heimfans

Der Aufenthalt von Heimfans im Gästebereich ist strengstens untersagt! Bei Zuwiderhandlung wird der 1. FC Bocholt konsequent von seinem Hausrecht Gebrauch machen und die betreffenden Personen unverzüglich des Stadions verweisen.

Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten wird darum gebeten, falls möglich, mit dem Fahrrad oder zu Fuß anzureisen.

Folgende Parkmöglichkeiten stehen Heimfans zur Verfügung:

Parkplatz P1 (Heimbereich), Anfahrt über Hemdener Weg / Up de Welle

Parkplatz P2 (Presse & VIP), Anfahrt über Hemdener Weg / Up de Welle

Parkplatz P4 (PKW & Fahrräder, Ascheplatz beim FC Olympia Bocholt), Anfahrt über "Falkenstraße / Am Efing" oder "Hemdener Weg / Up de Welle"

Gästefans

Die Fanbusse des MSV Duisburg werden zum Parkplatz Alffstraße geleitet. Der Zugang zum Gästebereich ist entsprechend ausgeschildert. Zudem steht der Ordnungsdienst zur Unterstützung bei der Einweisung bereit.

Folgende Parkmöglichkeiten stehen den Gästefans zur Verfügung:

Parkplatz P3 (TuS Stenern / TSV Bocholt), Anfahrt über Hemdener Weg / Up de Welle

Parkplatz P5 (Hofladen Slütter), Anfahrt über Dinxperloer Straße / Bussardweg

Der Eingang für die Fans aus Duisburg für Block G erfolgt ausschließlich über den separaten Gäste-Eingang am Hemdener Weg 165 (DJK TuS Stenern/TSV Bocholt), wo sich zugleich der Gäste-Parkplatz „P3 Gast“ befindet.

Der Verein betont außerdem, dass das Abbrennen von Pyrotechnik und Feuertöpfen im praemium Park am Hünting strengstens untersagt ist und unabhängig der zugehörigen Fangruppierung in jedem Fall unverzüglich zur Anzeige gebracht sowie mit Stadionverbot sanktioniert wird.

Die "Event Rent Business Lounge" vor dem Stadioneingang öffnet 120 Minuten vor dem Anstoß und schließt 60 Minuten nach Abpfiff. Zutritt erhalten Gäste nur nach Vorzeigen des VIP-Bändchens, das sie unter Vorlage des gültigen VIP-Tickets am Eingang erhalten. Dies gilt auch für den VIP-Bereich im Stadion hinter Block C, wo sich VIP-Gäste während des Spiels mit Speisen und Getränken eindecken können.