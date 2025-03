Ausverkauf in Schonnebeck: Drittes Top-Talent verlässt den Verein

Mit Golubytskij verliert Schonnebeck somit die dritte große Säule zum Saisonbeginn. Den 20-jährigen Mittelfeldmotor zieht es in die Regionalliga Nordost zu RW Erfurt. Seit seiner Ankunft aus der Jugend des VfL Bochum ist Golubytiskij umgehend eingeschlagen, verbuchte in insgesamt 56 Spielen zwölf Treffer und 16 Vorlagen.

Entsprechend hatte Christian Leben, sportlicher Leiter der Schwalben, nur lobende Worte für den scheidenden Leistungsträger übrig.

"Artur hat sich in seinen ersten beiden Senioren-Jahren gleich zu einem unumstrittenen Stammspieler und anschließend in kürzester Zeit zu einem absoluten Top-Oberligaspieler entwickelt. Sein unbändiger Einsatz und seine defensive Arbeit in vorderster Reihe gegen den Ball zeichnen ihn aus, obwohl er als Offensivspieler durchaus auch als Vorlagengeber und Torschütze zu glänzen weiß", doch ähnlich wie für Wessels und Tönnies sollte der nächste Karriereschritt nicht in Schonnebeck stattfinden. "Seine Entwicklung ist - wie bei Arne und Conor - größeren Clubs nicht verborgen geblieben, so dass auch er sich für eine Zukunft bei einem Profiverein entschieden hat. Für uns ist das sehr schade, aber für Artur persönlich ist das natürlich eine spannende Herausforderung, für die wir ihm viel Glück und Erfolg wünschen."

Golubytskij kommt mit Vorschusslorbeeren

Golubytskijs neues Arbeitspapier soll nach Angaben von RW Erfurt bis 2027 laufen. Sein neuer Chefcoach Fabian Gerber freute sich auf den offiziellen Vereinskanälen schon auf den Neuankömmling: "Artur ist ein junger, talentierter Spieler mit viel Potenzial. Wir sind überzeugt, dass er unser Team bereichern wird, und freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Bis dahin gilt es – wie für Wessels und Tönnies – dem Verein zum Abschied in die Oberliga zu schießen. Für den Fall darf man Kaderplaner Christian Leben nicht beneiden, dessen Aufgabe es sein wird die verlorene Qualität möglichst gleichwertig zur neuen Saison zu ersetzen.