Australierin Sharn Freier verstärkt die Offensive des VfL

Seit eineinhalb Monaten lebt Sharn Freier in Wolfsburg. Die 24 Jahre alte Australierin wechselte im Sommer von Brisbane zum VfL und ist damit eine der jüngsten Verstärkungen der Frauenmannschaft. Für die Offensivspielerin bedeutete der Transfer nicht nur einen sportlichen, sondern auch einen kulturellen Schritt.

Zum Trainingsstart war Freier zunächst durch eine kleinere Verletzung gehandicapt und absolvierte ihre Einheiten überwiegend im Kraftraum. Inzwischen ist sie beschwerdefrei und konnte ihre ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolvieren. Der VfL sieht in ihr eine zusätzliche Option für die Offensive, um die kommende Saison personell breiter aufgestellt anzugehen.