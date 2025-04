Austermann-Gala: Verden triumphiert in Delmenhorst

Die Voraussetzungen waren nicht sonderlich vielversprechend. Denn der FCV unterlag zuletzt Schlusslicht VfL Oldenburg mit 0:3 und musste auf den erkrankten Chefcoach Jan Sievers verzichten, während Delmenhorst das Finale des Niedersachsenpokals erreichte. Allerdings unterstrich die Begegnung erneut, dass in der Oberliga wirklich noch die Formel „Jeder kann jeden schlagen" gilt. Die Gäste verteidigten vor 1.210 Zuschauern sehr diszipliniert und setzten immer wieder offensive Nadelstiche. Jonas Austermann verwertete einen dieser Gegenstöße zum 0:1 (38.).

Keine drei Minuten nach dem Seitenwechsel war Austermann erneut auf und davon und stellte auf 0:2. Seine überragende Leistung krönte der Kapitän in der 71. Minute mit dem 0:3 - gleichbedeutend mit der Vorentscheidung. Das 1:3 per Strafstoß durch Tom Trebin fiel nicht mehr ins Gewicht. Es fiel nämlich erst in der Nachspielzeit.

Durch den unerwarteten Sieg klettert der am Freitagabend vertretungsweise von Henning Breves gecoachte FC Verden 04 vorerst auf Rang zwölf. Die Konkurrenz kann jedoch noch nachziehen. Dementsprechend müssen die Reiterstädter den gelungenen Auftritt im Heimspiel gegen den BSV Schwarz-Weiß Rehden, der eine ähnlich hohe Qualität wie der SV Atlas Delmenhorst mitbringt, bestätigen.