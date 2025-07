Ausstellungs-Cup des FC Ummel beginnt am Montag 

Am Dienstag, den 22. Juli, folgen die vier Mannschaften der am stärksten besetzten Gruppe I. Das erste Spiel um 18:30 Uhr absolvieren der FC Ummel (1. Kreisklasse Nord) und der TSV Danneberg (Kreisliga Osterholz). Im Anschluss gibt es das Debüt des FC Wörpetal I (Kreisliga) gegen Ahlerstedt/Ottendorf III (Kreisliga Stade). Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr und auch hier werden 2 x 40 Minuten gespielt.

Während die endgültigen Platzierungen dieser beiden Gruppen in den Finalspielen am Donnerstag (Gruppe II) und Freitag (Gruppe I) um 18:30 Uhr und 20 Uhr ermittelt werden, trägt die Gruppe III ihre Partien an nur einem Abend in einem Blitzturnier aus, bei dem alle Spiele 45 Minuten dauern. Dabei stehen sich am Mittwoch, dem 24. Juli, um 18:30 Uhr der FC Ummel III (4. Kreisklasse Nord) und der Bade SC II (4. Kreisklasse Nord) gegenüber und um 19:15 Uhr folgt die Partie des FC Ostereistedt/Rhade III (4. Kreisklasse Nord) gegen den TSV Gnarrenburg IV (4. Kreisklasse Nord). Die beiden Verlierer spielen direkt im Anschluss, gegen 20 Uhr, um Platz 3, und um 20:45 Uhr folgt das Endspiel des Blitzturniers.