Aussprache bei Ratinger Reserve Der Bezirksligist muss wohl sieben seiner 14 ausstehenden Spiele gewinnen.

Die Enttäuschung nach der unerwarteten 2:4-Heimpleite im Kellerduell gegen Essen-West sitzt tief. Direkt beim ersten Trainingsabend wurde eine Sitzung einberufen, zu der der Sportliche Leiter André Schulz den Chefcoach Ali Basboga samt Co-Trainer und Betreuer geladen hatte. Schlussendlich kam heraus, dass die Mannschaft zu wenig Biss zeige, dass sie sich noch nicht an die harte Gangart der Essener Vereine in der Bezirksliga-Gruppe 7 gewöhnt habe.

„Normalerweise müssten wir 20 statt zehn Punkte auf dem Konto haben, aber wenn man nicht mit dem ganzen Herzen ins Spiel geht, wird man nichts ernten“, brachte es Schulz auf den Punkt und ergänzte: „Das ist Fakt. Das habe ich der Mannschaft eindringlich nahegebracht.“

Ob die Spieler es beherzigen, kann man schon am Sonntag im Spiel bei Rhenania Bottrop sehen. „Wir haben noch 14 Spiele, davon müssen wir sieben gewinnen, um die Klasse zu halten. Am Sonntag müssen wir den Anfang machen, am besten mit einem Dreier“, so Schulz. Das Hinspiel ging mit 0:6 verloren. Doch inzwischen ist Rhenania mit 17 Punkten auch in leichter Abstiegsgefahr. Deshalb rechnet sich 04/19 II durchaus Chancen auf einen Sieg aus.