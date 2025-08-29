Aussichten zum Spiel ASV Süchteln vs FC Remscheid

Hallo zusammen, es ist wieder Freitag – Zeit für meinen Vorbericht und Einschätzungen zum kommenden Spieltag!

Am Sonntag reist der FC Remscheid nach Süchteln. Die Erinnerungen an die letzte Saison sind aus Remscheider Sicht nicht die besten:

Im Rückspiel reichte selbst eine 2:0-Führung nicht. Durch einen Doppelpack von Melano Thier (ehemaliger Profi bei VVV Venlo in der niederländischen Eerste Divisie) drehte der ASV das Spiel und gewann 3:2.

Am Ende der Saison 2024/25 belegte der ASV Süchteln Rang 6 – 11 punkte hinter dem FC Remscheid (Platz 5 )

Aktuelle Form

ASV Süchteln: Zwei Siege aus zwei Spielen, u. a. ein deutlicher 5:0-Erfolg gegen TuRU Düsseldorf. Mit einem Torverhältnis von 7:1 ist Süchteln derzeit Tabellenzweiter – eine klarer starke Frühform.

FC Remscheid: Nach zwei Spieltagen TVD Velbert und FC Kosova steht ein Sieg auf dem Konto (3 Punkte, Torverhältnis 1:1). Damit rangiert das Team auf Platz 10. Es ist allerdings noch früh in der Saison, und bekanntermaßen wird am Ende der Saison abgerechnet.

Unter der Woche erlebte der ASV Süchteln einen Dämpfer: Trotz nahezu unveränderter Startelf verlor man im Kreispokal mit 1:2 beim Rheydter SV (Kreisliga A). Eine überraschende Niederlage, die entweder als Warnschuss oder als Ausrutscher gewertet werden kann.

ASV Süchteln: Heimstark, in der Liga formstark, aber mit Pokal-Dämpfer – die Frage wird sein, ob das Team mental gefestigt ist.

FC Remscheid: Unter Trainer Ferdi Gülenc setzt man auf Geschlossenheit und Kampfgeist. Gelingt es, die anfängliche Nervosität und leichte Ungenauigkeiten abzustellen, kann Remscheid jedem Gegner gefährlich werden.

Einschätzung

Schaut man nur auf die Ergebnisse, geht der ASV Süchteln als klarer Favorit in dieses Duell. Betrachtet man jedoch die Qualitäten beider Mannschaften und die Tagesform, darf man ein enges Spiel auf Augenhöhe erwarten. Für Zuschauer ist also Spannung garantiert – ein Besuch am Sonntag lohnt sich!

Niederrhein Landesliga Gruppe 1

3. Spieltag

VfB Hilden II - SC Kappelen Erft 1:2

GJK Gnadental - SG Unterrath

ASV Süchteln - FC Remscheid

FC Wülfrath - DV Solingen

1.SpVg Solingen-Wald - SC Velbert

TVD Velbert - VSF Amern

FC Kosova - SC Union Nettetal

SSV Bergisch Born - TuRu Düsseldorf

TSV Solingen - SC Viktoria Mennrath