Aussetzer in Halbzeit 2

Es gibt solche und solche Tage. Dieser Tag war einer zum Vergessen. Nach einer Serie von
drei gewonnen Spielen, gab es nun den ersten herben Dämpfer, obwohl es sich gut anging.
Man war zu Gast beim Verfolger, der ersten Mannschaft von Oberderdingen und wollte das 6
Pkt. – Spiel unbedingt gewinnen.
Die erste Minute machte diesem Plan jedoch direkt einen
Strich durch die Rechnung. Ein abgefälschter Freistoß segelte unhaltbar über unseren Torwart
Benjamin Kiprovski hinweg in die Maschen. Ein denkbar schlechter Start in ein Spitzenspiel.
Davon ließen sich unsere Jungs jedoch nicht unterkriegen und zogen ihr Spiel auf. Dies sorgte
dafür, dass der Freistoß für eine lange Zeit die letzte gefährliche Situation sein sollte. Im Ge-
genzug hatten man selbst einige Abschlüsse und kleinere Möglichkeiten, die allerdings ohne
Ertrag blieben. Nach gut einer halben Stunde belohnte man sich für den Aufwand unter gütiger Mithilfe des Gegners. Eine scharfe Flanke von Patrik Wichmann wurde vom gegnerischen Verteidiger abgewehrt, der dabei jedoch den eigenen Mann anschoss. Der Abpraller landete unhaltbar im eigenen Tor. So stand es nach zwei Slapsticktoren verdient 1:1. Man hatte sich in dieser ersten Hälft ein leichtes Übergewicht erarbeitet und war die überlegenere Mannschaft.
Umso unerklärlicher war das, was in der 2. Halbzeit folgte.Mit Anpfiff des zweiten Abschnitts schien man die komplette Mannschaft ausgetauscht zu haben. Man war verunsichert, machte sich unnötig das Leben schwer und verlor völlig das eigene Spiel, was einen im ersten Durchgang so stark gemacht hatte. Dies führte zu einer Gegentorflut innerhalb kürzester Zeit, darunter auch ein unglückliches Eigentor. Auf diese Weise verlor man die 2. Hälfte deutlich mit 0:5.
Nach dieser Klatsche heißt es nun Mund abputzen und nach vorne schauen, der nächste schwere Gegner steht schon wieder vor der Tür mit dem FC Huttenheim 2.