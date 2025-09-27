Aussetzer in Halbzeit 2

Es gibt solche und solche Tage. Dieser Tag war einer zum Vergessen. Nach einer Serie von

drei gewonnen Spielen, gab es nun den ersten herben Dämpfer, obwohl es sich gut anging.

Man war zu Gast beim Verfolger, der ersten Mannschaft von Oberderdingen und wollte das 6

Pkt. – Spiel unbedingt gewinnen.

Die erste Minute machte diesem Plan jedoch direkt einen

Strich durch die Rechnung. Ein abgefälschter Freistoß segelte unhaltbar über unseren Torwart

Benjamin Kiprovski hinweg in die Maschen. Ein denkbar schlechter Start in ein Spitzenspiel.

Davon ließen sich unsere Jungs jedoch nicht unterkriegen und zogen ihr Spiel auf. Dies sorgte

dafür, dass der Freistoß für eine lange Zeit die letzte gefährliche Situation sein sollte. Im Ge-

genzug hatten man selbst einige Abschlüsse und kleinere Möglichkeiten, die allerdings ohne

Ertrag blieben. Nach gut einer halben Stunde belohnte man sich für den Aufwand unter gütiger Mithilfe des Gegners. Eine scharfe Flanke von Patrik Wichmann wurde vom gegnerischen Verteidiger abgewehrt, der dabei jedoch den eigenen Mann anschoss. Der Abpraller landete unhaltbar im eigenen Tor. So stand es nach zwei Slapsticktoren verdient 1:1. Man hatte sich in dieser ersten Hälft ein leichtes Übergewicht erarbeitet und war die überlegenere Mannschaft.