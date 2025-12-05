 2025-12-03T05:51:34.672Z

Vereinsnachrichten

Außerordentliche Mitgliederversammlung des RSV Urbach

Verlinkte Inhalte

RSV Urbach
RSV Urbach III
RSV Urbach II
RSV Urbach IV
Die außerordentliche Mitgliederversammlung des RSV Urbach 1912 e.V. findet am Donnerstag, den 08.01.2026 statt!

Der RSV Urbach 1912 e.V. lädt seine Mitglieder zu einer

Außerordentlichen-Mitgliederversammlung am Donnerstag, den 08.01.2026 ins Vereinsheim

Zündorfer Str. 55 auf der Autohaus-Schmitz-Sportanlage herzlich ein.

Im Vordergrund steht die Diskussion mit anschließender Abstimmung über eine geplante Beitragsanpassung ( bisher 10€ pro Monat ).

Der RSV ist aktuell mit 10 Junioren- und 4 Seniorenmannschaften im Trainings- und Spielbetrieb unterwegs.

Er hat weiterhin im Rahmen des Mitternachtssportes zwei Angebote, davon eins für geflüchtete Menschen am Start.

Er unterhält eine Fußballkindergartengruppe und nicht zuletzt eine Alte-Herren-Mannschaft.

Über einen regen Besuch der Mitgliederversammlung würden wir uns freuen.

Aufrufe: 05.12.2025, 06:52 Uhr
Lutz KornwebelAutor