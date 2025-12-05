Außerordentliche Mitgliederversammlung des RSV Urbach

Der RSV Urbach 1912 e.V. lädt seine Mitglieder zu einer



Außerordentlichen-Mitgliederversammlung am Donnerstag, den 08.01.2026 ins Vereinsheim



Zündorfer Str. 55 auf der Autohaus-Schmitz-Sportanlage herzlich ein.



Im Vordergrund steht die Diskussion mit anschließender Abstimmung über eine geplante Beitragsanpassung ( bisher 10€ pro Monat ).



Der RSV ist aktuell mit 10 Junioren- und 4 Seniorenmannschaften im Trainings- und Spielbetrieb unterwegs.



Er hat weiterhin im Rahmen des Mitternachtssportes zwei Angebote, davon eins für geflüchtete Menschen am Start.



Er unterhält eine Fußballkindergartengruppe und nicht zuletzt eine Alte-Herren-Mannschaft.



Über einen regen Besuch der Mitgliederversammlung würden wir uns freuen.