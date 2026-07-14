Außerordentliche Mitgliederversammlung des MSV Duisburg steht an Auf der am Donnerstag (16. Juli, 18 Uhr) anstehenden außerordentlichen Mitgliederversammlung des MSV Duisburg wird ein neues Vorstandsteam an die Spitze gewählt. von Linus Bien / MSV Duisburg · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Das Foto zeigt v.l.n.r.: OB Sören Link (Vorsitzender), Dr. Christian Lüdtke (Vorsitzender des Aufsichtsrates der KGaA) Peter Dahmen (Vorsitzender des Ehrenrates) und Martin Sprung (Vorsitzender des Verwaltungsrates) – Foto: MSV Duisburg Wahlausschuss

Zwei Teams haben sich für die anstehende außerordentliche Mitgliederversammlung des MSV Duisburg am Donnerstag (16. Juli, 18 Uhr) zur Kandidatur für den Vorstandsposten aufgestellt. Nun hat der Wahlausschuss um Sören Link, Peter Dahmen, Dr. Christian Lüdtke und Martin Sprung die letzten Vorbereitungen abgeschlossen.

Im Vorfeld haben wir bereits über die Wahlprogramme der beiden kandidierenden Teams berichtet. Hier könnt ihr euch einen Überblick holen: >>> Hier stellen wir das „Team Paradis“ vor

>>> Hier stellen wir das „Team Verantwortung“ vor Aus einer Pressemitteilung des Vereins geht hervor: Oberbürgermeister Sören Link: „Ein persönliches Gespräch mit den beiden sich bewerbenden Teams und ein Austausch zu deren potentiellen Plänen und Prioritäten, aber auch zu den aus Sicht der Vereinsgremien wichtigen Themen, wie der Kontrollaufgaben des Vereins als Mehrheitsgesellschafter der KGaA, Netzwerken mit Sponsoren, der Rolle des NLZ und der Nachwuchsarbeit insgesamt, die zukünftige Bedeutung des Frauenfußballs und natürlich auch die aktuellen und zukünftigen Beziehungen zur aktiven Fanszene, waren nur einige der auch uns wichtigen Themen.“