Außerordentliche Mitgliederversammlung des MSV Duisburg steht an

Zwei Teams haben sich für die anstehende außerordentliche Mitgliederversammlung des MSV Duisburg am Donnerstag (16. Juli, 18 Uhr) zur Kandidatur für den Vorstandsposten aufgestellt. Nun hat der Wahlausschuss um Sören Link, Peter Dahmen, Dr. Christian Lüdtke und Martin Sprung die letzten Vorbereitungen abgeschlossen.
Im Vorfeld haben wir bereits über die Wahlprogramme der beiden kandidierenden Teams berichtet. Hier könnt ihr euch einen Überblick holen:
>>> Hier stellen wir das „Team Verantwortung“ vor
Oberbürgermeister Sören Link: „Ein persönliches Gespräch mit den beiden sich bewerbenden Teams und ein Austausch zu deren potentiellen Plänen und Prioritäten, aber auch zu den aus Sicht der Vereinsgremien wichtigen Themen, wie der Kontrollaufgaben des Vereins als Mehrheitsgesellschafter der KGaA, Netzwerken mit Sponsoren, der Rolle des NLZ und der Nachwuchsarbeit insgesamt, die zukünftige Bedeutung des Frauenfußballs und natürlich auch die aktuellen und zukünftigen Beziehungen zur aktiven Fanszene, waren nur einige der auch uns wichtigen Themen.“
Peter Dahmen: „Daneben wurden die in der Satzung formulierten, individuellen Anforderungen an die Teammitglieder ebenso noch einmal angesprochen, wie die Reihenfolge der Teampräsentationen für Donnerstag per Losentscheid festgelegt. („Team Verantwortung“ beginnt).
Martin Sprung: „Die Mitgliederversammlung soll keine Wahlkampfveranstaltung mehr sein - dafür war in den letzten Wochen genügend Zeit. Deshalb beschränken sich beide Teams am Donnerstag auf eine finale, zusammenfassende und verbale Vorstellung ihrer bereits veröffentlichten Positionen, dies auch ohne weitere audiovisuelle Effekte.“
Christian Lüdtke: „Aus Gründen der Gleichbehandlung sind darum Diskussionen mit den Teams für die Mitgliederversammlung nicht mehr vorgesehen. Wir bitten alle interessierten Personen nochmals darum, Ihre individuellen Fragen und Anmerkungen mit den Teams im Vorfeld der Versammlung zu besprechen.“
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: