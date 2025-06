"Außergewöhnliches Entwicklungspotenzial": SV Bruckmühl holt Hable

Hable fühlt sich in der Offensive am wohlsten und kann sowohl im Mittelfeldzentrum als auch auf dem Flügel spielen. Zu seinen Stärken gehören laut Abteilungsleiter Michael Straßer im Besonderen „Spielwitz, Dynamik und maximales Explosionspotenzial“.

"Ich bin stolz, ab sofort Teil dieses Vereins zu sein und freue mich auf die neuen Aufgaben, die Mannschaft, die Fans und das Umfeld. Meine Ziele sind klar: Ich will mich weiterentwickeln, Verantwortung übernehmen und meinen Beitrag zum Erfolg leisten“, sagt Hable selbst zu seinem Transfer.

Niko Hable: Stammspieler in der Bezirksliga mit 18 Jahren

Der Mittelfeldspieler wurde in der Jugend bei der JFG Mangfalltal-Maxlrain und beim Sportbund Chiemgau Traunstein ausgebildet. Im vergangenen Sommer wagte Hable als noch für die A-Junioren Spielberechtigter bereits den Schritt in den Herrenfußball. Bei den Raublingern reifte der Youngster schnell zum Stammspieler.

In der Bezirksliga Ost kam er in 24 von 26 Spielen zum Einsatz, 18 Mal von Beginn an. Dabei gelangen ihm drei Treffer. Auch in der Abstiegsrelegation stand Hable in beiden Partien in der Startelf. Nach dem Abstieg zieht es den 18-Jährigen nun nach Bruckmühl.