Außergewöhnliche Situation in Klosterfelde Besonderes Spiel für Oliver Richter aus Ahrensfelde

Kann der TuS Sachsenhausen auch am 11. Spieltag der Brandenburgliga zum Stolperstein für einen Spitzenreiter werden? Wer in der höchsten Spielklasse des FLB unbedingt eine spektakuläre Serie ausbauen will, und welche Mannschaft plötzlich offen von einer Drucksituation spricht.