"Außergewöhnliche Saison" für RWW

Walldorf. Mit einem 2:2 (2:1) beim SC Waldgirmes gingen die Walldorfer Hessenliga-Fußballer am Samstag aus dem finalen Spieltag. Und das, obwohl der SV Rot-Weiß 40 Minuten schnurstracks auf Siegeskurs gesteuert war. Am Ende blickte RWW-Trainer Artur Lemm auf eine „sehr außergewöhnliche Runde“ zurück. Schade findet der Trainer indes, dass seine Mannschaft ihr überragendes Hinrunden-Niveau nicht durchhielt. Der vierte Platz in der Abschlusstabelle „wird unserer Saison so gar nicht gerecht“, sagte Lemm angesichts der Tatsache, dass sein Team das Klassement an 22 von 38 Spieltagen angeführt hatte. Gleichwohl haben die Rot-Weißen die erfolgreichste Spielzeit seit 1952/53 hinter sich (in der damaligen 1. Amateurliga Hessen wurden sie ebenfalls Vierter).