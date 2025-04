Außergewöhnliche Fair-Play-Aktion rettet den SC Fürstenfeldbruck

Der 19. Spieltag hat gehalten, was er versprochen hat. Neben zahlreichen Toren gab es auch eine nicht alltägliche Aktion zu bestaunen.

Landkreis – In der Partie Erster gegen Vierter konnte der SV Althegnenberg seinen Platz an der Sonne verteidigen. Auch den Rot-Weißen aus Überacker kann aktuell keiner den Schneid abkaufen. Während der TSV Fürstenfeldbruck West, eine Führung aus der Hand gibt, ist der SC Fürstenfeldbruck aufgrund einer bemerkenswerten Fairplay-Aktion siegreich geblieben.

SV Haspelmoor – SV Althegnenberg 0:4 (0:2) – Der Tabellenführer aus Althegnenberg wurde gegen den SV Haspelmoor seiner Favoritenrolle gerecht. Fünf Minuten waren gerade gespielt, da netzte Leonhard Wagner zum 1:0. Die Gäste spielten weiter offensiv auf. Tom Weichenberger legte noch vor der Pause das 2:0 nach (35.). Die zweite Halbzeit gehörte ebenfalls ganz dem Tabellenprimus. Topscorer Finn-Jannis Peschek reihte sich mit seinem Blitz-Doppelpack (64., 68.) in die Liste der Torschützen ein.

A-Klasse 2

SC Fürstenfeldbruck – SC Gröbenzell II 1:0 (1:0) – Auch dank einer bemerkenswerten Fair-Play-Aktion der Gröbenzeller ist der SCF in die Erfolgsspur zurückgekehrt. In der 70. Minute entschied Schiedsrichter Ömer Özcan auf Strafstoß für die Gäste, nachdem Brucks Keeper Christian Mühlberger einen Gröbenzeller beim Klären einer Flanke abgeräumt hatte. Doch die Gäste winkten ab und sagten von sich aus: kein Elfer! Statt des potenziellen Ausgleichs zum 1:1 blieb es bei der 1:0-Führung der Brucker. Für die hatte Spielertrainer Nickoy Ricter in der 20. Minute mit einer starken Einzelaktion gesorgt.

FC Emmering – SC Olching II 1:0 (0:0) – Bereits früh in der Partie zeichnete sich eine klare Emmeringer Dominanz ab, lange mussten die Hausherren allerdings auf die Führung warten. Nach einigen vergebenen Chancen ging es mit 0:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber den Druck, allerdings wollte der Ball nicht ins Tor. Das war vor allem dem starken Auftritt des Olchinger Schlussmanns geschuldet, der seine Mannschaft lange im Spiel hielt. Auch bei Maxim Jefkajs Strafstoß zur Emmeringer Führung erwischte er zwar den Ball, blieb allerdings chancenlos. Es blieb beim verdienten 1:0.

GW Gröbenzell – SV Puchheim 2:3 (1:3) – Nach zahlreichen vergebene Chancen belohnten sich die Hausherren in der 40. Spielminute, Torschütze war Sebastian Jurksch. Doch die Führung währte nicht einmal bis zum Halbzeitpfiff: Binnen sechs Minuten schlug der SV Puchheim dreimal zu. Sebastian Cloes (42., 44.) und Alexander Lehenmeier (45+3.) schickten die Grün-Weißen mit einem 1:3 in die Kabine. „Die haben uns eiskalt erwischt, die drei Tore kamen aus dem Nichts“, sagte GW-Coach Andreas Tollert nach der Partie. Die zweite Hälfte blieb weitestgehend ereignislos, Mircea Andrioaies Anschlusstreffer (76.) war nur Ergebniskosmetik und veränderte nicht den Charakter des Spiels.

Ethnikos Puchheim – TSV Fürstenfeldbruck West 3:1 (0:1) – Nachdem im Hinspiel nur ein Remis herausgesprungen, wollten die im Tabellenmittelfeld angesiedelten Brucker dieses Mal ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Im ersten Spielabschnitt lief das Spiel auch größtenteils über die Gäste, Melih Batir konnte seine Mannschaft dann kurz vor der Pause mit der Führung belohnen (41.). In der zweiten Halbzeit drehten die Hausherren jedoch den Spieß um: Lucky Bebors Ausgleichstreffer (56.) gestaltete das Spiel wieder offen, ehe Halfan Liviga die Ethnikaner in Führung brachte (72.). Leon Ruders Treffer zum 3:1 in der Nachspielzeit (90+3.) machte dann den Sieg für die Hausherren klar.

RW Überacker – TSV Alling II 5:2 (3:0) – Bereits zwei Minuten nach Spielbeginn brachte Christian Haag die bisher ungeschlagenen Gastgeber vom Punkt in Führung, ein torreiches Spiel sollte folgen. Noch vor der Pause erhöhten Andre Macedo Alves (23.) und Sebastian Heiß (31.) auf 3:0 und sorgte für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Rot-Weißen einen Gang zurück und ließen die Gäste aufspielen, was im 1:3-Anschlusstreffer durch Kilian Grillmeier (55.) resultierte. Die Gastgeber ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen: Tobias Hofmeier netzte in der Schlussphase zum 4:1 (80.) ein, und auch Metehan Aksays Anschlusstreffer (85.) konterte Überacker postwendend: Andre Macedo Alves krönte sich zum Doppelpacker und traf zum 5:2-Endstand. (Benedikt Hartl, Thomas Benedikt)