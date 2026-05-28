„Außergewöhnlich“: FC Starkenburgia will noch einmal jubeln

Heppenheim. Sein Reichenbacher Kollege Christian Bauer war es, der Christian Schmitt, Trainer von Kreisoberligist FC Starkenburgia Heppenheim, als erstes darüber informierte, dass die Relegation in den Bergsträßer Kreisligen einmal mehr entfällt. Einer der Nutznießer ist die zweite Mannschaft der Starkenburgia, die den Aufstieg in die B-Liga damit als Zweiter (77 Punkte) schon vor dem großen Finale beim Dritten FV Biblis II (76) am Sonntag (15 Uhr) geschafft hat. Wie übrigens auch die Bibliser und der aktuelle Spitzenreiter SSG Einhausen II.
„Und das ist nicht mehr als gerecht und auch völlig verdient, wenn man sich die Punktzahlen der drei Mannschaften anschaut“, sagt der Heppenheimer Erstmannschaftstrainer, der mit Blick auf den eigenen Verein betont: „Drei Aufstiege mit 1a und 1b in den letzten zwei Jahren sind schon etwas Außergewöhnliches.“
Wie kam es aber, dass ausgerechnet Bauer die frohe Kunde überbrachte? „Wir stehen im regelmäßigen Austausch“, berichtet Schmitt. Um mit einem Augenzwinkern hinzuzufügen: „Er ist immer ein bisschen schneller informiert.“ Der Spielplan will es nun, dass die Trainer-Kumpel beim (vorgezogenen) Kreisoberliga-Abschluss am Donnerstag (19.30 Uhr) in Reichenbach aufeinander treffen.
Ist Bauer dann auch schon über die Heppenheimer Taktik informiert? Wohl kaum. „Wir werden nach wie vor bei der Aufstellung puzzlen müssen“, sagt Schmitt. Der 48-Jährige kündigt aber an, dass unter anderem Luca Schemel wieder in den Kader rücken wird. Der Goalgetter war zuletzt einer von mehreren etatmäßigen Erstmannschaftsspielern, die in der C-Liga zum Einsatz gekommen waren. „Unser Fokus lag nun mal voll und ganz auf der 1b“, erklärt Schmitt. Der vorzeitige Aufstieg kommt ihm mit Blick auf die Kreisoberliga-Mannschaft und das Spiel am Donnerstag dann auch durchaus gelegen.
Denn nur für neutrale Beobachter ist das Duell im Lautertal ein Kampf um die „Goldene Ananas“. Für Schmitt steht dagegen fest: „Wir wollten den ersten Platz hinter den Top Fünf erreichen. Aktuell stehen wir auf diesem Platz und wollen ihn jetzt natürlich auch verteidigen.“ Den Rang streitig machen könnte der Starkenburgia aber ausgerechnet der derzeitige Achte um Coach Christian Bauer. Drei Punkte liegt die SG derzeit hinter den Kreisstädtern – bei gleicher Tordifferenz.