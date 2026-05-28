„Außergewöhnlich“: FC Starkenburgia will noch einmal jubeln

Ist Bauer dann auch schon über die Heppenheimer Taktik informiert? Wohl kaum. „Wir werden nach wie vor bei der Aufstellung puzzlen müssen“, sagt Schmitt. Der 48-Jährige kündigt aber an, dass unter anderem Luca Schemel wieder in den Kader rücken wird. Der Goalgetter war zuletzt einer von mehreren etatmäßigen Erstmannschaftsspielern, die in der C-Liga zum Einsatz gekommen waren. „Unser Fokus lag nun mal voll und ganz auf der 1b“, erklärt Schmitt. Der vorzeitige Aufstieg kommt ihm mit Blick auf die Kreisoberliga-Mannschaft und das Spiel am Donnerstag dann auch durchaus gelegen.