"Außerdem ist er einer der besten Torhüter"

Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Kai Möbius von Fortuna Babelsberg über eine intensive Vorbereitung, den engen Zusammenhalt im Team und die Ziele nach dem Abstieg. Trotz Verletzungen und Abgängen blickt er optimistisch auf die gerade begonnende Saison in der Landesliga Nord.

Enger Zusammenhalt trotz Rückschlägen Die Vorbereitung auf die neue Saison verlief für Fortuna Babelsberg alles andere als einfach. „Leider nehmen wir einige verletzte Spieler mit in die neue Saison und hatten zudem ein paar ungeplante Abgänge“, sagt Trainer Kai Möbius. Trotzdem zeigt er sich mit der Stimmung und der Arbeit im Team hochzufrieden. „Mit den Jungs, die da sind, bin ich sehr zufrieden. Durch die kleinere Gruppe sind wir noch enger zusammengerückt.“ Gerade dieser Zusammenhalt könnte in der Landesliga Nord ein entscheidender Faktor werden.

Weitere Kaderveränderungen im Blick Stillstand kommt für den Trainer nicht in Frage. Schon jetzt laufen Gespräche über mögliche weitere Verstärkungen. „Wir bereiten bereits für den Winter weitere Transfers vor, da wir den Kader breiter aufstellen möchten. Aktuell laufen zudem noch Gespräche mit ein bis zwei Spielern“, verrät Möbius. Auf der Abgangsseite ist noch Bewegung möglich: „Derzeit gibt es einen Spieler, bei dem ein Abgang möglich ist.“

Neuzugänge bringen Qualität und Charakter Auch wenn der Coach keine einzelnen Namen hervorheben möchte, macht er deutlich, dass die Verstärkungen dem Team auf mehreren Ebenen guttun. „Jeder Neuzugang bringt uns weiter: sportlich mit unterschiedlichen Qualitäten und menschlich passen alle hervorragend ins Team“, erklärt Möbius. Die Mischung aus sportlicher Verstärkung und harmonischem Miteinander im Kader sieht er als Basis, um in der Liga zu bestehen.

Stärken liegen in der Entwicklung

Die Fortschritte der vergangenen Monate machen dem Trainer Hoffnung. „Wir haben uns im vergangenen Jahr fußballerisch weiterentwickelt. Jetzt habe ich den Eindruck, dass wir zusätzlich mehr Zweikampfstärke entwickeln und für unsere Gegner ‚unangenehmer‘ auf dem Platz werden“, betont Möbius. Diese Kombination aus spielerischer Qualität und robuster Präsenz will das Team nutzen, um in der Liga zu punkten.

Realistische Ziele nach dem Abstieg

Nach dem bitteren Abstieg in der vergangenen Saison gibt es keine hochfliegenden Ansagen, sondern einen klaren Plan. „Nach dem Abstieg gilt es, kleine Brötchen zu backen und sich in dieser starken Liga zunächst zu etablieren“, sagt der Coach. Der Fokus liegt auf Stabilität, um langfristig wieder an alte Erfolge anknüpfen zu können.

Viktoria Potsdam als Topfavorit

Wenn es um die Einschätzung der Konkurrenz geht, hat Möbius eine klare Meinung: „Ganz klar: unsere Nachbarn von Viktoria Potsdam.“ Die Potsdamer sieht er als Maßstab in der Liga – ein Anspruch, an dem sich auch Fortuna Babelsberg messen lassen muss, wenn es in der Tabelle nach oben gehen soll.

Führungspersönlichkeit im Tor

Ein wichtiger Eckpfeiler des Teams ist Kapitän Erik Firchau. „Er ist ein unglaublich starker Charakter, gibt auf und neben dem Platz alles für Verein und Mannschaft. Außerdem ist er einer der besten Torhüter, mit denen ich je zusammengearbeitet habe“, lobt Möbius. Firchaus Rolle als emotionaler und sportlicher Leader könnte in den kommenden Wochen entscheidend werden, um dem Team Sicherheit und Orientierung zu geben.

Ein Punkt zum Auftakt

Das erste Spiel in der neuen Saison zeigte, dass Fortuna Babelsberg auf dem richtigen Weg ist. Beim FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 erkämpfte sich die Mannschaft ein 1:1-Unentschieden. Nachdem Theo Hahn die Gastgeber in der 23. Minute in Führung gebracht hatte, sorgte Jan Alexander Weber in der 77. Minute für den Ausgleich. Mit diesem Punktgewinn gelang es, ein erstes Ausrufezeichen in der Liga zu setzen und die Grundlage für die kommenden Aufgaben zu schaffen.

Blick nach vorn

Mit einem eingespielten Kern, einer gestärkten Mentalität und der Aussicht auf weitere Verstärkungen im Winter blickt Fortuna Babelsberg optimistisch in die Zukunft. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Mischung aus Zusammenhalt, Zweikampfstärke und fußballerischer Entwicklung ausreicht, um sich in der Liga zu etablieren. Kai Möbius und sein Team wissen dabei genau, worauf es ankommt: harte Arbeit, Teamgeist und Geduld.