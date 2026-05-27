"Außerdem geht es für uns um den kleinen Titel Rückrundenmeister"

Für die Hausherren geht es im heimischen Stadion an der Mühlenstraße keineswegs um ein bedeutungsloses Schaulaufen zum Saisonabschluss. Obwohl die Mannschaft mit 49 Punkten gesichert auf dem fünften Tabellenplatz steht, nimmt sie die Aufgabe gegen den Tabellenvierzehnten extrem ernst. Trainer Lucio Geral verdeutlicht gegenüber FuPa die Ausgangslage vor dem Anpfiff: „Wir haben noch mal ein wichtiges Spiel gegen Schwerin, die gegen uns gewinnen müssen, um den Klassenerhalt wahren zu können.“

Sportlicher Ehrgeiz und Fairplay im Abstiegskampf

Da die Mecklenburger mit 31 Punkten mitten im Abstiegskampf stecken, steht das Duell unter besonderer Beobachtung. Die Klosterfelder wollen in dieser entscheidenden Phase der Saison ihrer sportlichen Verantwortung vollumfänglich gerecht werden und die eigene Integrität wahren. „Wir möchten allein deshalb eine vernünftige Leistung abgeben, um uns sportlich von niemandem etwas vorwerfen zu lassen“, stellt Lucio Geral unmissverständlich klar.

Die Jagd nach der Rückrundenmeisterschaft

Neben der gebotenen sportlichen Fairness treibt die Unioner jedoch auch ein ganz eigenes, emotionales Ziel an. Mit einem Erfolg vor heimischer Kulisse kann sich die Mannschaft für eine herausragende Entwicklung belohnen. „Außerdem geht es für uns persönlich um den kleinen Titel Rückrundenmeister, den wir mit einem Heimsieg besiegeln könnten“, erklärt der Coach mit Blick auf die große Chance. Der Fokus im Training ist deshalb voll ausgerichtet: „Daher ist es eine ernste Aufgabe für uns und mit maximaler Motivation ausgestattet.“

Wiedergutmachung nach Dämpfer und Pokalpause

Die Pause kam zur rechten Zeit, um die Sinne nach dem jüngsten Rückschlag zu schärfen. Am vorletzten Spieltag enttäuschte Klosterfelde beim 0:3 gegen den Berliner AK, als vor 159 Zuschauern Fodelcio Gomes Pereira, Abdulkadir Beyazit und Tjalf Geue für die Berliner trafen. Zudem schmerzt noch die Erwähnung des Hinspiels in Schwerin, das vor 250 Zuschauern durch späte Tore von Randy Dei und Kingsley Alison Akindele mit 0:2 verloren ging. Nun gilt es, ein Ausrufezeichen zu setzen und die Saison gebührend zu beenden.