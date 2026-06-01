 2026-05-29T11:52:36.002Z

Relegation

Außer zur KOL: Jede Menge Relegation im Main-Taunus

Regionalliga, Hessenliga, Verbandsliga und Gruppenliga, dazu auf Kreisebene: Nahezu in jeder Liga-Ebene ist der MTK in Do-or-Die-Spiele involviert

von Philipp Durillo · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
TuRa Niederhöchstadt bekommt es am Donnerstag mit der SG Kinzenbach zu tun.
TuRa Niederhöchstadt bekommt es am Donnerstag mit der SG Kinzenbach zu tun. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

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Main-Taunus. Als einziger der vier Fußballkreise der Region Wiesbaden kommt kein einziger Absteiger aus der Gruppenliga aus dem Main-Taunus-Kreis. Die SG Nassau Diedenbergen rettete sich am letzten Spieltag noch über den Strich, sorgte somit dafür, dass es keine Kreisoberliga-Relegation geben wird. Ansonsten wird in Sachen Relegation im MTK aber einiges geboten, vor allem auf höherklassiger Ebene haben Zuschauer in den kommenden Tagen die Qual der Wahl, welches Spiel sie besuchen wollen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

So steigt Vizemeister SG Kelkheim direkt auf. Der Vorletzte der Kreisoberliga, TuRa Niederhöchstadt II, rettet sich direkt. Beide Teams müssen nicht in der Relegation gegeneinander antreten.

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
FC Türk Kelsterbach
FC Türk KelsterbachTürk K.-bach II
TV Wallau
TV WallauTV Wallau
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TV Wallau
TV WallauTV Wallau
FC Türk Kelsterbach
FC Türk KelsterbachTürk K.-bach II
15:00

Eine Relegation gibt es dafür zur Kreisliga A. Hier profitiert Schlusslicht TV Wallau vom freiwilligen Abstieg des FC Sulzbach und tritt gegen B-Liga-Vizemeister FC Türk Kelsterbach an.

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel II
FC Schwalbach
FC SchwalbachFC Schwalb. II
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
FC Schwalbach
FC SchwalbachFC Schwalb. II
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel II
15:00

Zur Kreisliga B duellieren sich die beiden Reserven des FC Schwalbach und von Germania Okriftel. Wie im Main-Taunus üblich finden Hin- und Rückspiele der beiden Relegationen zeitgleich statt. Dazu überschneiden sich beide Spiele am Donnerstag auch mit den aus MTK-Sicht sehr interessanten Relegations-Begegnungen, die höherklassig stattfinden.

Do., 04.06.2026, 14:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
14:00live

Denn am Donnerstag spielt der FC Eddersheim sein erstes Spiel zur Regionalliga-Aufstiegsrunde, tritt um 14 Uhr beim VfR Mannheim an. Je nach Ausgang dieser Partie bestreitet der FCE sein Heimspiel gegen den FK Pirmasens dann am 7. Juni oder am 10. Juni.

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
15:00

Am Donnerstag um 15 Uhr spielen die TuS Hornau das Halbfinal-Hinspiel der Hessenliga-Relegation gegen den CSC Kassel.

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
TuRa Niederhöchstadt
TuRa NiederhöchstadtNiederhöchst
SG Kinzenbach
SG KinzenbachSG Kinzenbach
15:00live

Zeitgleich ist TuRa Niederhöchstadt im Einsatz, kämpft dann gegen den Dritten der Gruppenliga Gießen/Marburg, die SG Kinzenbach, um einen Sieg zum Auftakt der Verbandsliga-Relegation.

Mi., 03.06.2026, 19:30 Uhr
SG Oberliederbach
SG OberliederbachOberliederb.
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi.
19:30

Immerhin: Bereits am Mittwochabend spielt KOL-Vizemeister SG Oberliederbach das Halbfinal-Hinspiel zuhause gegen die SG Germania Wiesbaden.