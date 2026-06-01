Außer zur KOL: Jede Menge Relegation im Main-Taunus

Main-Taunus. Als einziger der vier Fußballkreise der Region Wiesbaden kommt kein einziger Absteiger aus der Gruppenliga aus dem Main-Taunus-Kreis. Die SG Nassau Diedenbergen rettete sich am letzten Spieltag noch über den Strich, sorgte somit dafür, dass es keine Kreisoberliga-Relegation geben wird. Ansonsten wird in Sachen Relegation im MTK aber einiges geboten, vor allem auf höherklassiger Ebene haben Zuschauer in den kommenden Tagen die Qual der Wahl, welches Spiel sie besuchen wollen.
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So steigt Vizemeister SG Kelkheim direkt auf. Der Vorletzte der Kreisoberliga, TuRa Niederhöchstadt II, rettet sich direkt. Beide Teams müssen nicht in der Relegation gegeneinander antreten.
Eine Relegation gibt es dafür zur Kreisliga A. Hier profitiert Schlusslicht TV Wallau vom freiwilligen Abstieg des FC Sulzbach und tritt gegen B-Liga-Vizemeister FC Türk Kelsterbach an.
Zur Kreisliga B duellieren sich die beiden Reserven des FC Schwalbach und von Germania Okriftel. Wie im Main-Taunus üblich finden Hin- und Rückspiele der beiden Relegationen zeitgleich statt. Dazu überschneiden sich beide Spiele am Donnerstag auch mit den aus MTK-Sicht sehr interessanten Relegations-Begegnungen, die höherklassig stattfinden.
Denn am Donnerstag spielt der FC Eddersheim sein erstes Spiel zur Regionalliga-Aufstiegsrunde, tritt um 14 Uhr beim VfR Mannheim an. Je nach Ausgang dieser Partie bestreitet der FCE sein Heimspiel gegen den FK Pirmasens dann am 7. Juni oder am 10. Juni.
Am Donnerstag um 15 Uhr spielen die TuS Hornau das Halbfinal-Hinspiel der Hessenliga-Relegation gegen den CSC Kassel.
Zeitgleich ist TuRa Niederhöchstadt im Einsatz, kämpft dann gegen den Dritten der Gruppenliga Gießen/Marburg, die SG Kinzenbach, um einen Sieg zum Auftakt der Verbandsliga-Relegation.
Immerhin: Bereits am Mittwochabend spielt KOL-Vizemeister SG Oberliederbach das Halbfinal-Hinspiel zuhause gegen die SG Germania Wiesbaden.