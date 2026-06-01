Außer zur KOL: Jede Menge Relegation im Main-Taunus Regionalliga, Hessenliga, Verbandsliga und Gruppenliga, dazu auf Kreisebene: Nahezu in jeder Liga-Ebene ist der MTK in Do-or-Die-Spiele involviert von Philipp Durillo · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

TuRa Niederhöchstadt bekommt es am Donnerstag mit der SG Kinzenbach zu tun. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus. Als einziger der vier Fußballkreise der Region Wiesbaden kommt kein einziger Absteiger aus der Gruppenliga aus dem Main-Taunus-Kreis. Die SG Nassau Diedenbergen rettete sich am letzten Spieltag noch über den Strich, sorgte somit dafür, dass es keine Kreisoberliga-Relegation geben wird. Ansonsten wird in Sachen Relegation im MTK aber einiges geboten, vor allem auf höherklassiger Ebene haben Zuschauer in den kommenden Tagen die Qual der Wahl, welches Spiel sie besuchen wollen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. So steigt Vizemeister SG Kelkheim direkt auf. Der Vorletzte der Kreisoberliga, TuRa Niederhöchstadt II, rettet sich direkt. Beide Teams müssen nicht in der Relegation gegeneinander antreten.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr TV Wallau TV Wallau FC Türk Kelsterbach Türk K.-bach II 15:00 PUSH Eine Relegation gibt es dafür zur Kreisliga A. Hier profitiert Schlusslicht TV Wallau vom freiwilligen Abstieg des FC Sulzbach und tritt gegen B-Liga-Vizemeister FC Türk Kelsterbach an. Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr FC Germania Okriftel Ger.Okriftel II FC Schwalbach FC Schwalb. II 15:00 PUSH So., 07.06.2026, 15:00 Uhr FC Schwalbach FC Schwalb. II FC Germania Okriftel Ger.Okriftel II 15:00 PUSH Zur Kreisliga B duellieren sich die beiden Reserven des FC Schwalbach und von Germania Okriftel. Wie im Main-Taunus üblich finden Hin- und Rückspiele der beiden Relegationen zeitgleich statt. Dazu überschneiden sich beide Spiele am Donnerstag auch mit den aus MTK-Sicht sehr interessanten Relegations-Begegnungen, die höherklassig stattfinden.

Do., 04.06.2026, 14:00 Uhr VfR Mannheim VfR Mannheim FC Eddersheim Eddersheim 14:00 live PUSH

Denn am Donnerstag spielt der FC Eddersheim sein erstes Spiel zur Regionalliga-Aufstiegsrunde, tritt um 14 Uhr beim VfR Mannheim an. Je nach Ausgang dieser Partie bestreitet der FCE sein Heimspiel gegen den FK Pirmasens dann am 7. Juni oder am 10. Juni.

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr TuS Hornau TuS Hornau CSC 03 Kassel CSC 03 Kassel 15:00 PUSH

Am Donnerstag um 15 Uhr spielen die TuS Hornau das Halbfinal-Hinspiel der Hessenliga-Relegation gegen den CSC Kassel. Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr TuRa Niederhöchstadt Niederhöchst SG Kinzenbach SG Kinzenbach 15:00 live PUSH Zeitgleich ist TuRa Niederhöchstadt im Einsatz, kämpft dann gegen den Dritten der Gruppenliga Gießen/Marburg, die SG Kinzenbach, um einen Sieg zum Auftakt der Verbandsliga-Relegation.